Marquinhos provoca repórter da CazéTV após PSG x Flamengo: 'Chora não'

O zagueiro Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, fez uma brincadeira com o repórter Chico Moedas, torcedor do Flamengo, após a conquista do título da Copa Intercontinental. O episódio aconteceu na última quarta-feira (17), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, depois que o time francês venceu o Rubro-Negro Carioca nos pênaltis.

Durante entrevista à Cazé TV, o defensor brasileiro ergueu o troféu ao lado do repórter, que usava a camisa do Flamengo, e disse: "Não chora, não, tá?". Chico Moedas respondeu com bom humor: "Parabéns, parabéns". Apesar da brincadeira, Marquinhos elogiou o desempenho do Rubro-Negro.

- Parabenizar também o Flamengo. Fizeram um ano incrível. Assim como falei antes do jogo, o Flamengo vem revolucionando um pouco essa ideia de futebol, de tática. Foi um jogo difícil, como vocês viram. O futebol, hoje, é muito equilibrado. A força do Flamengo mostra o quanto o nosso futebol tem valor no mundo inteiro", afirmou o capitão do PSG.

Como foi PSG x Flamengo

A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Kvaratskhelia abriu o placar para o PSG no primeiro tempo, enquanto Jorginho empatou para o Flamengo na segunda etapa ao converter um pênalti.

Na disputa de pênaltis, o goleiro Safonov do PSG defendeu quatro cobranças do time brasileiro. Apenas De la Cruz converteu para o Flamengo, enquanto o arqueiro do time francês defendeu as cobranças de Pedro, Léo Pereira, Luiz Araújo e Saúl, garantindo o título para a equipe parisiense.

