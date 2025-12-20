ESPN reforça elenco para transmissões de fim de ano

A ESPN incorporou três novos profissionais à sua equipe de transmissão para atender à alta demanda de eventos esportivos nas próximas semanas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (19), quando o canal confirmou as contratações do comentarista Gabriel Golin, do também comentarista Matheus Ornellas e da narradora Babi Micheletto. A informação foi dada primeiramente pelo portal "F5".

A ampliação do quadro de profissionais ocorreu devido ao volume elevado de competições que serão transmitidas pelo canal nos últimos dias de 2025. A emissora identificou que a equipe atual seria insuficiente para cobrir adequadamente todos os eventos programados para o encerramento do ano.

Os três novos integrantes participarão das transmissões dos jogos da Premier League (Campeonato Inglês) e da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano dos Estados Unidos) nas próximas semanas. Estas competições fazem parte do período que a ESPN denomina "Super Weeks", quando há uma concentração significativa de partidas.

A emissora não divulgou informações sobre a duração dos contratos dos novos profissionais ou se eles permanecerão no canal após o término deste período de maior demanda. As contratações foram realizadas a poucos dias do início da fase de maior concentração de eventos esportivos no canal.