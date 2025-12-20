menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

ESPN reforça elenco para transmissões de fim de ano

Emissora monta força tarefa para coberturas da Premier League e NFL

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/12/2025
09:59
espn
imagem cameraESPN reforçou elenco de profissionais para reta final de 2025 (Foto: Divulgação / ESPN)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A ESPN incorporou três novos profissionais à sua equipe de transmissão para atender à alta demanda de eventos esportivos nas próximas semanas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (19), quando o canal confirmou as contratações do comentarista Gabriel Golin, do também comentarista Matheus Ornellas e da narradora Babi Micheletto. A informação foi dada primeiramente pelo portal "F5".

continua após a publicidade

➡️ Vasco ou Corinthians? Comentaristas elegem favorito para a final da Copa do Brasil

A ampliação do quadro de profissionais ocorreu devido ao volume elevado de competições que serão transmitidas pelo canal nos últimos dias de 2025. A emissora identificou que a equipe atual seria insuficiente para cobrir adequadamente todos os eventos programados para o encerramento do ano.

Os três novos integrantes participarão das transmissões dos jogos da Premier League (Campeonato Inglês) e da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano dos Estados Unidos) nas próximas semanas. Estas competições fazem parte do período que a ESPN denomina "Super Weeks", quando há uma concentração significativa de partidas.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A emissora não divulgou informações sobre a duração dos contratos dos novos profissionais ou se eles permanecerão no canal após o término deste período de maior demanda. As contratações foram realizadas a poucos dias do início da fase de maior concentração de eventos esportivos no canal.

Espn sede São Paulo
Redação esportiva da ESPN (Foto: Reprodução/ESPN Press Room)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias