Qual era o time de coração de Léo Batista?

Ícone do jornalismo esportivo brasileiro, Léo Batista morreu neste domingo (19), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Além de extremamente apaixonado por futebol, Léo era torcedor fanático do Botafogo. O comunicador deixa um legado histórico na televisão aberta.

Em entrevista ao programa "Conversa com Bial", da Rede Globo, o jornalista abriu o coração e comentou sua relação de "amor e ódio" com o Botafogo, clube pelo qual é apaixonado.

Já fui Botafogo doente. Hoje eu estou doente por causa do Botafogo Léo Batista

O time de coração de Léo Batista

O jornalista foi um dos que transmitiram o primeiro jogo da carreira de Mané Garrincha, em 1953. Neste período de sua vida que sua paixão pelo Botafogo começou. Em entrevista ao programa 'Conversa com Bial', Léo revelou como se tornou torcedor do alvinegro carioca.

"Estava no Maracanã. Fui assistir a um jogo com alguns amigos, era Fluminense e Botafogo. De repente, o Botafogo começou a jogar melhor, saiu uma jogada bonita e pronto, um golaço do Botafogo. Pulei gritando ‘gol!’. Depois do lance eu parei e pensei: ué, estou torcendo para o Botafogo? Daquele instante em diante acabou, virei Botafogo"

Léo Batista já foi homenageado pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

