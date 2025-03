Grêmio se posiciona e cobra pronunciamento da Record após gafe

Durante uma exibição do programa "Esporte Record", apresentado por Cléber Machado, uma gafe foi cometida ao exibirem imagens trocadas de jogadores. A produção exibiu uma imagem antiga de Fernando Sobral, ex-jogador do Ceará, identificando-o incorretamente como Mandaca, jogador do Juventude. Através do seu perfil oficial no X, o Grêmio se posicionou sobre o caso e cobrou um posicionamento da emissora. Confira;

Grêmio se posiciona sobre gafe da Record

"Em nome da correção e do respeito aos seus torcedores, que merecem ser informados apenas com a verdade, o Grêmio esclarece que a foto utilizada pelo programa Esporte Record, da TV Record, para ilustrar supostas consequências do lance que resultou no gol do Gustavo Martins, diante do Juventude, é absolutamente equivocada.

A foto utilizada pela rede de televisão não é de um atleta do Juventude, e sim de um jogador do Ceará, e foi tirada no ano de 2020.

Aguardamos a retratação do veículo de comunicação para que a verdade junto aos seus espectadores seja reparada."

