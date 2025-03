Nova campanha do Maracanã desagrada torcedores: ‘Assista sentado’

A nova campanha do Maracanã +, que incentiva os torcedores a assistirem aos jogos sentados e só se levantarem na hora dos gols, tem gerado uma onda de polêmica entre os frequentadores do estádio nas redes sociais. Lançada pelo complexo que administra o Estádio Jornalista Mário Filho, a iniciativa espalhou adesivos e banners no setor Maracanã Mais com mensagens como "Ficar em pé só na hora do gol", "Favor torcedor sentado" e "Assista ao jogo sentado".

Para muitos torcedores, a campanha representa um choque cultural. Historicamente, o Maracanã foi palco de uma torcida vibrante, marcada por multidões em pé, cantando e pulando, especialmente em setores como a antiga Geral, extinta após as reformas para a Copa do Mundo de 2014.

A transformação do estádio em uma arena moderna, com cadeiras numeradas e maior conforto, já havia alterado parte dessa dinâmica, mas a ideia de "torcer sentado" é vista por alguns como um passo além na descaracterização do espírito do futebol carioca.

