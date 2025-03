O programa "Esporte Record", apresentado por Cléber Machado na Record TV, protagonizou uma gafe que causou grande alvoroço nas redes sociais. Durante uma edição da atração, foi exibido no telão do estúdio o lance polêmico envolvendo o jogador Mandaca, do Juventude. Porém, para ilustrar o momento, a produção exibiu uma imagem antiga de Fernando Sobral, ex-jogador do Ceará, identificando-o incorretamente como Mandaca. A confusão gerou muitas críticas na web.

continua após a publicidade

➡️ Nada de Sapucaí: Gabigol curte carnaval com Rafaella e assiste ao jogo do Santos

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Cléber Machado, durante a transmissão do programa da Record, pareceu notar que algo estava errado. Segundo comentários nas redes sociais, ele teria dito que "primeiro ele bate na bola", tentando contextualizar o lance, mas a gafe já estava consolidada pela exibição da imagem equivocada. A situação foi rapidamente percebida por telespectadores e internautas, que criticaram a falta de rigor jornalístico do programa da Record.