Gre-Nal truncado: IA crava favorito e craque se destacando com gol no final

Internacional e Grêmio se encontram no Beira-Rio neste sábado (11), às 20h30 (horário de Brasília), para duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Em pesquisa com a inteligência artificial Chat GPT, o Lance! questionou o placar e os autores dos gols neste Gre-Nal.

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➡️Vidente crava resultado de Fla-Flu e garante jogo disputado

Inter e Grêmio estão empatados em pontos no Brasileirão (Foto: Reprodução/Internacional)

Chat GPT prevê craque do jogo

"Para o clássico Gre-Nal, o cenário aponta para um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo colorado. O Inter chega em melhor momento, invicto há quatro jogos e com evolução clara dentro do Brasileirão. Enquanto o Grêmio vive instabilidade e pressão sobre o técnico Luís Castro. Além disso, o fator casa pesa bastante: o time de Paulo Pezzolano tende a propor o jogo com marcação alta e intensidade, liderado por Alan Patrick, principal articulador da equipe."

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"Minha previsão é de vitória do Internacional por 2 a 1. Imagino um jogo tenso e com poucos espaços no início, mas com o Inter conseguindo se impor gradualmente. O primeiro gol sairia aos 27 minutos do primeiro tempo, com Rafael Borré aproveitando cruzamento de Bernabei. O Grêmio responderia ainda antes do intervalo, aos 41, com Carlos Vinícius finalizando após jogada trabalhada por Cristaldo. No segundo tempo, o ritmo cairia um pouco, mas o Inter voltaria melhor e definiria o clássico aos 68 minutos, com Alan Patrick convertendo um pênalti sofrido por Carbonero."

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Números do Gre-Nal

Ao longo da história, foram disputadas cerca de 450 partidas, com o Internacional somando aproximadamente 166 vitórias contra cerca de 143 do Grêmio, além de 140 empates. No quesito gols, o Colorado marcou cerca de 614 gols no clássico, enquanto o Grêmio balançou as redes aproximadamente 585 vezes.

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Nos últimos cinco encontros houve um constante equilíbrio no Gre-Nal. O duelo mais recente, em março de 2026, terminou empatado por 1 a 1, enquanto no confronto anterior o Grêmio venceu com autoridade por 3 a 0. Antes disso, o Internacional havia levado a melhor ao vencer por 4 a 2 em casa, mas o Grêmio também conquistou um triunfo importante por 3 a 2 no Brasileirão de 2025, e a sequência se completa com outro empate por 1 a 1.

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