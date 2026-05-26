Atuação de Gabigol em Santos x Dep. Cuenca gera debate: 'Se estivesse'

Durante a partida entre Santos e Deportivo Cuenca, que se enfrentaram na Vila Belmiro pela Sul-Americana, o desempenho de Gabigol chamou a atenção e gerou debate nas redes sociais. O atacante participou diretamente de dois gols da vitória do Peixe por 3 a 0, marcando um deles e dando a assistência para o outro.

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O atacante vive um bom momento na equipe e, nos últimos cinco jogos, considerando Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil, participou diretamente de oito gols. O camisa 9 marcou quatro e deu o passe para a outra metade deles.

Confira alguns comentários sobre a atuação de Gabigol:

Gabigol participou de dois gols contra o Deportivo Cuenca (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Santos e Deportivo Cuenca pela Sul-Americana?

No primeiro tempo, o Santos começou comandando as principais ações e quase abriu o placar com Gabriel Bontempo. A jogada começou pelo lado esquerdo com Miguelito e Gabriel Barbosa. Na sobra, Bontempo finalizou para fora. Depois, Igor Vinícius obrigou o goleiro adversário a espalmar após receber passe de Gustavinho e finalizar com perigo. O Peixe abriu o placar aos 13 minutos com Gabriel Barbosa.

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No último lance da primeira etapa, o camisa 9 perdeu uma grande chance ao entrar em velocidade na pequena área em jogada de Miguelito, mas o atacante estava impedido. Mesmo com a vantagem parcial no intervalo, o Santos ainda não estava se classificando para o playoff por conta da vitória do Recoleta por 1 a 0 sobre o San Lorenzo.

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No segundo tempo, o Peixe ampliou com Miguelito e assumiu a segunda colocação do grupo pelo saldo de gols superior ao da equipe argentina. Ainda houve tempo para Gabriel Bontempo transformar a vitória em goleada em uma jogada que começou com Barreal roubando a bola no campo de defesa. O argentino tocou para Gabriel Barbosa, que tabelou com Bontempo. O meia recebeu dentro da área, deu um toque por cobertura e marcou um golaço. Nos minutos finais, Cuca optou por preservar alguns jogadores com a partida já definida e deu minutagem para Samuel Pierri, Rony, Lautaro Díaz, Robinho Jr. e Moisés.

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