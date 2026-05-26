Neymar e Rodrygo marcam presença em jogo do Santos, e torcedores reagem: 'Pesado'

Os atacantes Neymar e Rodrygo marcaram presença na partida entre Santos e Deportivo Cuenca, nesta terça-feira (26), na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. A ida dos Meninos da Vila ao jogo animou os torcedores do Peixe, que repercutiram o fato nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Brazão joga? Santos está pronto para encarar Deportivo Cuenca em decisão pela Sul-Americana

A presença dos jogadores no jogo do Santos acontece às vésperas da Copa do Mundo de 2026. De um lado, Neymar, que se recupera de lesão, está convocado para defender o Brasil no Mundial. Contudo, Rodrygo está de fora, por ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho.

Nas redes sociais, torcedores do Peixe festejaram a presença de Rodrygo e Neymar na partida. Em campo, o Santos disputou a vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Jogos de Grêmio e Santos pela Sul-Americana podem impactar o Botafogo; entenda

Gabriel Barbosa marca o primeiro gol da partida entre o Santos e o Deportivo Cuenca. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Como foi Santos e Cuenca?

Texto por: Juliana Yamaoka

No último lance da primeira etapa, o camisa 9 perdeu uma grande chance ao entrar em velocidade na pequena área em jogada de Miguelito, mas o atacante estava impedido. Mesmo com a vantagem parcial no intervalo, o Santos ainda não estava se classificando para o playoff por conta da vitória do Recoleta por 1 a 0 sobre o San Lorenzo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No segundo tempo, o Peixe ampliou com Miguelito e assumiu a segunda colocação do grupo pelo saldo de gols superior ao da equipe argentina. Ainda houve tempo para Gabriel Bontempo transformar a vitória em goleada em uma jogada que começou com Barreal roubando a bola no campo de defesa. O argentino tocou para Gabriel Barbosa, que tabelou com Bontempo. O meia recebeu dentro da área, deu um toque por cobertura e marcou um golaço. Nos minutos finais, Cuca optou por preservar alguns jogadores com a partida já definida e deu minutagem para Samuel Pierri, Rony, Lautaro Díaz, Robinho Jr. e Moisés.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.