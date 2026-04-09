Internacional x Grêmio – Palpites, análise e odds (11/04)

O Beira-Rio será palco do maior clássico do Sul do Brasil neste sábado, 11 de abril, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Grenal chega carregado de tensão para os dois lados: o Internacional busca embalar uma recuperação depois de um início desastroso na competição, enquanto o Grêmio precisa dar uma resposta ao torcedor após a pressão crescente sobre o técnico Luís Castro.

A expectativa é de recorde de público do Inter no Brasileirão 2026. A torcida colorada promete transformar o Beira-Rio em um caldeirão, e Pezzolano já avisou em entrevista coletiva: "Favoritos somos nós. É a nossa casa, a nossa gente."

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Análise da partida

O Internacional começou o Brasileirão 2026 de forma desastrosa. Nas sete primeiras rodadas, o Colorado conquistou apenas uma vitória, somou cinco pontos e chegou a ocupar a 17ª posição. Derrotas para Fluminense, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro expuseram uma fragilidade defensiva preocupante.

A reação começou na sétima rodada, quando o Inter bateu o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro. De lá para cá, o time de Pezzolano acumulou jogos sem derrota no Brasileirão, mas a campanha segue aquém do esperado e o Colorado precisa somar pontos como mandante para se afastar da zona de rebaixamento.

O Grêmio vive situação igualmente delicada. Luís Castro está sob intensa pressão após definir a derrota na Copa Sul-Americana como o "pior jogo da temporada". O Tricolor perdeu para o Vasco no Brasileirão e, apesar de resultados positivos como a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, não consegue emplacar uma sequência consistente na Série A.

Para ambos, a temporada ainda guarda objetivos importantes. O Inter precisa da confiança de uma vitória no clássico, enquanto o Grêmio não pode perder mais terreno na tabela em um momento de cobrança intensa sobre Castro.

Outros palpites para Internacional x Grêmio

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Confrontos diretos

O Grenal é o clássico mais disputado do futebol brasileiro, com mais de 440 edições desde o primeiro confronto oficial em 18 de julho de 1909. O equilíbrio histórico entre Colorado e Tricolor torna qualquer previsão arriscada. Nos anos recentes, partidas decididas por margens mínimas e empates dramáticos são a regra.

O histórico de confrontos no Beira-Rio tende a favorecer o Internacional, que costuma ter aproveitamento superior quando joga com o apoio de sua torcida. Porém, o Grêmio já provou ser capaz de surpreender fora de casa em edições memoráveis do passado.

Notícias de Internacional x Grêmio

Internacional

No Internacional, o último treino antes do clássico definiu os titulares de Pezzolano. O lateral-esquerdo Bernabei vive grande fase e igualou sua temporada mais goleadora no clube, sendo peça fundamental tanto na criação quanto na finalização. Alan Patrick, aos 34 anos, segue como o maestro do meio-campo colorado e deve comandar as ações ofensivas.

O técnico uruguaio tem o elenco praticamente completo para o Grenal e deve escalar força máxima, priorizando jogadores com experiência em clássicos. Rafael Borré lidera o ataque colorado ao lado de Carbonero e Vitinho.

Escalação provável do Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho, Borré e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

Grêmio

No Grêmio, a principal dúvida é no meio-campo. Luís Castro tem uma disputa aberta pela posição de titular no setor, e a definição só deve sair na atividade final antes da partida. Um resultado negativo no Grenal pode selar o destino do treinador português no comando do Tricolor.

Escalação provável do Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Cristaldo; Pavon, Braithwaite e Monsalve. Técnico: Luís Castro.

Destaques individuais de Internacional x Grêmio

Jogador destaque · Internacional Alan Patrick 7.19 Nota média FotMob no Brasilão 2026 2.1 Passes decisivos por 90 minutos na Série A 1.8 Finalizações por 90 minutos na liga 1 Gol no Brasileirão 2026 (referência criativa) Jogador destaque · Grêmio Cristaldo 7.05 Nota média FotMob no Brasilão 2026 2.3 Chances criadas por 90 minutos na liga 1.5 Dribles certos por 90 minutos na Série A 4 Gols + assistências na temporada 2026

Os técnicos

Paulo Pezzolano vive um momento decisivo no Internacional. Após resultados iniciais abaixo do esperado, a reação a partir da sétima rodada deu fôlego ao técnico uruguaio. Seu estilo é marcado pela intensidade na marcação alta e postura propositiva em casa, perfil que deve ser potencializado pelo Beira-Rio lotado.

Luís Castro, por outro lado, enfrenta a situação mais delicada desde que chegou ao Grêmio. O treinador português definiu a derrota na Copa Sul-Americana como "o pior jogo da temporada" e sabe que um resultado negativo no clássico pode custar o cargo. Castro preza pela organização defensiva e controle da posse de bola, mas suas equipes tendem a recuar quando pressionadas.

Análise tática

O Internacional de Pezzolano deve se apresentar em um 4-3-3 com marcação alta e transições rápidas. A ideia é sufocar a saída de bola do Grêmio desde o primeiro minuto, aproveitando a velocidade de Carbonero e Vitinho pelos lados. Bernabei, em grande fase, avança com frequência pela esquerda e é opção de cruzamento e finalização. Alan Patrick terá liberdade para flutuar entre as linhas e conectar o meio-campo ao ataque.

O Grêmio de Castro tende a optar por um 4-2-3-1 com prioridade na organização defensiva. Villasanti e Dodi terão a missão de bloquear os espaços entre as linhas, enquanto Cristaldo ficará responsável por articular os contra-ataques. A fragilidade tricolor pode estar nas costas dos laterais, mas se Castro neutralizar a pressão inicial, a velocidade de Pavon pode machucar nas transições. O meio-campo será o setor decisivo: Pezzolano aposta em volume; Castro, em eficiência.

Prognóstico de placar exato para Internacional x Grêmio

🎯 Previsão de Placar Internacional 1 x 0 Grêmio O Grenal promete ser decidido nos detalhes. O Inter conta com o Beira-Rio lotado e a fase ascendente de Pezzolano, enquanto o Grêmio de Castro tende a priorizar a cautela, o que dificulta a reação quando o placar fica adverso. A tendência é de um clássico truncado, resolvido por um lance individual. O Internacional deve registrar o maior público do Brasileirão 2026 no Beira-Rio, fator que historicamente pesa a favor do mandante nos Grenais.

no Beira-Rio, fator que historicamente pesa a favor do mandante nos Grenais. Luís Castro definiu a derrota na Sul-Americana como o “pior jogo da temporada” , e o Grêmio chega ao clássico com pressão máxima sobre o treinador português.

, e o Grêmio chega ao clássico com pressão máxima sobre o treinador português. Seis dos últimos oito jogos do Grêmio terminaram com o placar final abaixo de 2,5 gols.

Os Grenais recentes são marcados por placares baixos e margens mínimas, perfil que favorece uma vitória por 1 a 0 do mandante.

Resumo do palpites do Lance para Internacional x Grêmio