Internacional x Grêmio – Palpites, análise e odds (11/04)
Confira os palpites para o duelo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026
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O Beira-Rio será palco do maior clássico do Sul do Brasil neste sábado, 11 de abril, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Grenal chega carregado de tensão para os dois lados: o Internacional busca embalar uma recuperação depois de um início desastroso na competição, enquanto o Grêmio precisa dar uma resposta ao torcedor após a pressão crescente sobre o técnico Luís Castro.
A expectativa é de recorde de público do Inter no Brasileirão 2026. A torcida colorada promete transformar o Beira-Rio em um caldeirão, e Pezzolano já avisou em entrevista coletiva: "Favoritos somos nós. É a nossa casa, a nossa gente."
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Análise da partida
O Internacional começou o Brasileirão 2026 de forma desastrosa. Nas sete primeiras rodadas, o Colorado conquistou apenas uma vitória, somou cinco pontos e chegou a ocupar a 17ª posição. Derrotas para Fluminense, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro expuseram uma fragilidade defensiva preocupante.
A reação começou na sétima rodada, quando o Inter bateu o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro. De lá para cá, o time de Pezzolano acumulou jogos sem derrota no Brasileirão, mas a campanha segue aquém do esperado e o Colorado precisa somar pontos como mandante para se afastar da zona de rebaixamento.
O Grêmio vive situação igualmente delicada. Luís Castro está sob intensa pressão após definir a derrota na Copa Sul-Americana como o "pior jogo da temporada". O Tricolor perdeu para o Vasco no Brasileirão e, apesar de resultados positivos como a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, não consegue emplacar uma sequência consistente na Série A.
Para ambos, a temporada ainda guarda objetivos importantes. O Inter precisa da confiança de uma vitória no clássico, enquanto o Grêmio não pode perder mais terreno na tabela em um momento de cobrança intensa sobre Castro.
Outros palpites para Internacional x Grêmio
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Confrontos diretos
O Grenal é o clássico mais disputado do futebol brasileiro, com mais de 440 edições desde o primeiro confronto oficial em 18 de julho de 1909. O equilíbrio histórico entre Colorado e Tricolor torna qualquer previsão arriscada. Nos anos recentes, partidas decididas por margens mínimas e empates dramáticos são a regra.
O histórico de confrontos no Beira-Rio tende a favorecer o Internacional, que costuma ter aproveitamento superior quando joga com o apoio de sua torcida. Porém, o Grêmio já provou ser capaz de surpreender fora de casa em edições memoráveis do passado.
Notícias de Internacional x Grêmio
Internacional
No Internacional, o último treino antes do clássico definiu os titulares de Pezzolano. O lateral-esquerdo Bernabei vive grande fase e igualou sua temporada mais goleadora no clube, sendo peça fundamental tanto na criação quanto na finalização. Alan Patrick, aos 34 anos, segue como o maestro do meio-campo colorado e deve comandar as ações ofensivas.
O técnico uruguaio tem o elenco praticamente completo para o Grenal e deve escalar força máxima, priorizando jogadores com experiência em clássicos. Rafael Borré lidera o ataque colorado ao lado de Carbonero e Vitinho.
Escalação provável do Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho, Borré e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.
Grêmio
No Grêmio, a principal dúvida é no meio-campo. Luís Castro tem uma disputa aberta pela posição de titular no setor, e a definição só deve sair na atividade final antes da partida. Um resultado negativo no Grenal pode selar o destino do treinador português no comando do Tricolor.
Escalação provável do Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Cristaldo; Pavon, Braithwaite e Monsalve. Técnico: Luís Castro.
Destaques individuais de Internacional x Grêmio
Os técnicos
Paulo Pezzolano vive um momento decisivo no Internacional. Após resultados iniciais abaixo do esperado, a reação a partir da sétima rodada deu fôlego ao técnico uruguaio. Seu estilo é marcado pela intensidade na marcação alta e postura propositiva em casa, perfil que deve ser potencializado pelo Beira-Rio lotado.
Luís Castro, por outro lado, enfrenta a situação mais delicada desde que chegou ao Grêmio. O treinador português definiu a derrota na Copa Sul-Americana como "o pior jogo da temporada" e sabe que um resultado negativo no clássico pode custar o cargo. Castro preza pela organização defensiva e controle da posse de bola, mas suas equipes tendem a recuar quando pressionadas.
Análise tática
O Internacional de Pezzolano deve se apresentar em um 4-3-3 com marcação alta e transições rápidas. A ideia é sufocar a saída de bola do Grêmio desde o primeiro minuto, aproveitando a velocidade de Carbonero e Vitinho pelos lados. Bernabei, em grande fase, avança com frequência pela esquerda e é opção de cruzamento e finalização. Alan Patrick terá liberdade para flutuar entre as linhas e conectar o meio-campo ao ataque.
O Grêmio de Castro tende a optar por um 4-2-3-1 com prioridade na organização defensiva. Villasanti e Dodi terão a missão de bloquear os espaços entre as linhas, enquanto Cristaldo ficará responsável por articular os contra-ataques. A fragilidade tricolor pode estar nas costas dos laterais, mas se Castro neutralizar a pressão inicial, a velocidade de Pavon pode machucar nas transições. O meio-campo será o setor decisivo: Pezzolano aposta em volume; Castro, em eficiência.
Prognóstico de placar exato para Internacional x Grêmio
- O Internacional deve registrar o maior público do Brasileirão 2026 no Beira-Rio, fator que historicamente pesa a favor do mandante nos Grenais.
- Luís Castro definiu a derrota na Sul-Americana como o “pior jogo da temporada”, e o Grêmio chega ao clássico com pressão máxima sobre o treinador português.
- Seis dos últimos oito jogos do Grêmio terminaram com o placar final abaixo de 2,5 gols.
- Os Grenais recentes são marcados por placares baixos e margens mínimas, perfil que favorece uma vitória por 1 a 0 do mandante.
Resumo do palpites do Lance para Internacional x Grêmio
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam: não e menos de 2,5 gols – Odd 2,40 na Betsson
Palpite alternativo: Mais de 0,5 gol do Internacional no 1º tempo – Odd 1,90 na Betsson
Palpite alternativo 2: Resultado: Vitória do Internacional – Odd 2,07 na Superbet
Palpite alternativo 3: Mais de 30,5 faltas totais – Odd 1,78 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Internacional 1 x 0 Grêmio – Odd 7,00 na Betsson
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