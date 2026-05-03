Goleiro Rafael vira alvo após São Paulo x Bahia: 'Vergonhoso'

São Paulo e Bahia empataram em 2 a 2, neste domingo (3), no Cicero de Souza Marques, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por uma falha do goleiro Rafael, nos minutos finais da partida, que foi determinante para o resultado final.

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O lance aconteceu aos 51 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o Bahia pressionava nos minutos finais em busca do empate. Foi quando, em uma bola cruzada na área do Tricolor, o goleiro Rafael protagonizou um erro comprometedor.

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Ao tentar agarrar a bola para realizar a defesa, o arqueiro acabou a soltando, e assim, deu a oportunidade para o volante Erick marcar. O lance revoltou torcedores do São Paulo, que não perdoaram a falha do goleiro.

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Veja a repercussão abaixo:

São Paulo x Bahia pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress)

Como foi São Paulo x Bahia?

Texto por: Izabella Giannola

Com as duas equipes intensas desde o início, o São Paulo abriu o placar com "lei do ex". Aos 16 minutos, Wendell venceu a dividida com David Duarte na área defensiva do Bahia e deixou a bola na medida para Artur, que finalizou para o fundo das redes.

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O Bahia respondeu apostando em arrancadas, principalmente com Kike Oliveira. O Tricolor encontrava mais espaços em jogadas em profundidade, enquanto o Esquadrão apostava nas jogadas pelo alto. O São Paulo foi para o intervalo em vantagem graças ao gol marcado por Artur.

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Se o primeiro tempo foi equilibrado para as duas equipes, a volta do intervalo contou com uma pressão maior do São Paulo logo nos primeiros minutos. Em cinco minutos, três jogadas perigosas do Tricolor. Mesmo assim, o Bahia soube reagir. Aos 16 minutos, o Bahia soube aproveitar o espaço no meio-campo, a bola parou com Everton Ribeiro, que deixou com Juba. Juba deu uma batida fortíssima e empatou.

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Tentando reagir, Roger Machado promoveu todas as mudanças possíveis, e deu resultado. Aos 27 minutos, Ferreirinha, que havia saído do banco e estava em campo há apenas dois minutos, aproveitou cruzamento preciso de Calleri e marcou o gol da virada.

Após mais de um mês, Lucas Moura voltou a jogar. O atleta se recuperou de duas fraturas na costela e voltou a entrar em campo no segundo tempo. Porém, em uma disputa com Erick Pulga, sentiu o tornozelo e deixou o gramado de maca - novamente, virando preocupação.

Com isso, o São Paulo ficou com um a menos em campo. Por conta disso, o time de Roger Machado sentia dificuldades para se organizar e o Bahia conseguiu crescer. Erick Pulga aproveitou os espaços, infiltrou bem e empatou. O gol saiu no último minuto da partida.