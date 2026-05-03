Renato Maurício Prado sobe o tom após empate em Flamengo x Vasco: 'Inadmissível'

Flamengo e Vasco empataram em 2 a 2, neste domingo (3), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jornalista Renato Maurício Prado disparou contra o desempenho da equipe de Leonardo Jardim.

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No confronto, o Rubro-Negro chegou a abrir dois a zero no placar e manteve o resultado até os 38 minutos do segundo tempo, quando começou a arrancada Cruzmaltina. Para Renato Maurício Prado, o empate foi algo inadmissível de acontecer.

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— Estou tentando encontrar uma forma de entender o que aconteceu nesse jogo. Acho que foi algo inadmissível. Não é por conta do empate, mas pela forma. Com esse time do Vasco. Não é possível. O time do Flamengo é tecnicamente mil vezes melhor. Fez um a zero com oito minutos do primeiro tempo, e depois abriu dois — iniciou o jornalista, antes de completar.

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— Mas aí, os jogadores do Flamengo sentaram em cima do resultado. É o Vasco. Vamos continuar jogando e tocando bola, quem sabe aproveitar um contra-ataque. Se fizermos o terceiro bonito, se não, o jogo já está ganho. Não pode ser assim. O Leonardo Jardim tem culpa. Tinha que intervir nessa postura. Cobrar o terceiro gol. Mas não, ficou tranquilo — concluiu.

Pedro, do Flamengo, finaliza pressionado pelos defensores do Vasco (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi Flamengo x Vasco?

Texto por: Pedro Cobaela

A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

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Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.

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