Ferreirinha analisa empate do São Paulo e aponta fator decisivo no resultado

Ferreirinha, autor do segundo gol do São Paulo contra o Bahia, analisou o resultado da partida e explicou o que aconteceu para o Tricolor tomar o empate praticamente no último minuto de jogo deste domingo (3).

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Para o atacante, o Tricolor fez um bom jogo, mas "ficou com dois a menos". Isso porque Lucas Moura lesionou o tornozelo e deixou o gramado, enquanto Alan Franco aguentou até o fim com dores. Naquela altura da partida, Roger Machado já havia esgotado as substituições.

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- Infelizmente, o Lucas sofreu uma lesão e ainda vamos avaliar o que aconteceu. O Alan também sentiu, então acabamos tendo jogadores a menos. Tentamos nos reorganizar dentro de campo, sabemos que não é fácil no ritmo do jogo e com o barulho do estádio - disse Ferreirinha.

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Ferreirinha também comentou o desempenho da equipe na partida. Para ele, o time foi afetado por essas questões físicas.

Ferreirinha marcou contra o Bahia (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress).

- Buscamos fazer o nosso melhor, mas infelizmente sofremos o gol. Agora, precisamos valorizar a atuação que tivemos, recuperar os atletas que sentiram problemas físicos e focar no próximo compromisso. Não dá para ficar lamentando, é levantar a cabeça e seguir em frente - completou.

Como foi o empate do São Paulo?

São Paulo e Bahia empataram por 2 a 2 em jogo que aconteceu neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu em Bragança Paulista.

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Artur, Juba, Ferreirinha e Juba foram os autores dos gols do confronto. Na tabela, o Tricolor está na quarta colocação com 24 pontos, enquanto o Bahia está na sexta posição, com 22.