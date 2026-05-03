Maestro Júnior aponta erro do Flamengo contra o Vasco: 'Não adianta'

Flamengo e Vasco empataram em 2 a 2, neste domingo (3), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate aconteceu nos minutos finais, quando o Cruzmaltino conseguiu igualar forças. Após a partida, o ex-jogador Júnior foi sincero ao analisar a partida.

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Durante a transmissão da partida, pela Globo, o ídolo do clube Rubro-Negro apontou o erro da equipe de Leornardo Jardim no confronto. O Flamengo abriu dois a zero mas cedeu o empate no minuto final.

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— Não adianta você ser superior, você tem que demonstrar a superioridade. Até 38 minutos, o Flamengo mostrou superioridade, mas mesmo assim, o Vasco chegou duas ou três vezes no primeiro tempo. O Renato arriscou e arriscou bem, fez um gol de bola parada e depois insistiu e foi premiado com o resultado — disse Maestro Júnior.

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Pedro, do Flamengo, finaliza pressionado pelos defensores do Vasco (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi Flamengo x Vasco?

Texto por: Pedro Cobaela

A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

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Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.

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