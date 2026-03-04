Decisão de Abel para Palmeiras x Novorizontino causa choque: 'Lascou'

Palmeiras e Novorizontino vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (4), pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Paulista. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Abel Ferreira chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais.

Vitor Roque, em razão de traumas sofridos no clássico com o São Paulo, inicia como reserva no duelo entre Palmeiras e Novorizontino. Apesar do motivo ser físico, a ausência do camisa nove na escalação inicial deu o que falar.

Nas redes sociais, muitos torcedores se chocaram com a escalação de Abel Ferreira para Palmeiras x Novorizontino. Veja os comentários abaixo:

Arena Barueri recebe Palmeiras x Novorizontino (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Veja os comentários sobre a decisão de Abel Ferreira

Escalação do Palmeiras para pegar o Novorizontino

Abel Ferreira optou por manter a mesma formação utilizada nas duas partidas eliminatórias do torneio estadual. A excessão é a presença do paraguaio Ramón Sosa no lugar do camisa 9.

Carlos Miguel segue como goleiro titular, com o capitão Gustavo Gómez e Murilo formando a dupla de zaga. Khellven será o lateral-direito, enquanto Piquerez atua pela esquerda, completando a linha defensiva. Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio compõem o meio-campo para Palmeiras x Novorizontino.

No ataque, o trio é formado por Flaco López, artilheiro da equipe na temporada com seis gols, Ramón Sosa e Allan.

O atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita realizada após o Mundial de Clubes, e o volante Emiliano Martínez, em processo de transição física, são os desfalques para o jogo de ida.

