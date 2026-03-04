Veja gols de Palmeiras x Novorizontino: Flaco abre marca, e Carlos Miguel pega pênalti

Palmeiras e Novorizontino estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (4), em jogo válido pela final do Paulistão. Até aqui, o Verdão leva a melhor na decisão, vencendo por 1 a 0, com gol do artilheiro alviverde Flaco López. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️Decisão de Abel para a final do Paulistão causa choque na torcida do Palmeiras: 'Lascou'

Palmeiras 1 x 0 Novorizontino - ⚽ Flaco López

Carlos Miguel defende pênalti

Escalação do Palmeiras contra o Novorizontino

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Novorizontino na noite desta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Vitor Roque, em razão de traumas sofridos no clássico com o São Paulo, inicia como reserva.

Abel Ferreira optou por manter a mesma formação utilizada nas duas partidas eliminatórias do torneio estadual. A exceção é a presença do paraguaio Ramón Sosa no lugar do camisa 9.

continua após a publicidade

Carlos Miguel segue como goleiro titular, com o capitão Gustavo Gómez e Murilo formando a dupla de zaga. Khellven será o lateral-direito, enquanto Piquerez atua pela esquerda, completando a linha defensiva. Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio compõem o meio-campo para Palmeiras x Novorizontino.

No ataque, o trio é formado por Flaco López, artilheiro da equipe na temporada com seis gols, Ramón Sosa e Allan.

O atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita realizada após o Mundial de Clubes, e o volante Emiliano Martínez, em processo de transição física, são os desfalques para o jogo de ida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de Palmeiras x Novorizontino! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.