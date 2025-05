Atlético Nacional e Internacional estão escalados para jogo pela Libertadores

Atlético Nacional e Internacional tiveram suas escalações definidas para o duelo desta quinta-feira (8), às 21h30, no Atanásio Girardot, em Bogotá, em Medelín, pela quarta rodada do Grupo F da Libertadores. O confronto ganhou contornos importantes com a chave embolada após a vitória do Nacional sobre o Bahia, em Salvador.

Para a partida, o técnico da equipe da casa, Javier Gandolfi, duas alterações em relação ao último compromisso, pelo campeonato local, contra o Independiente Medellín. Entraram Hinestroza e Arias, saíram Sarmiento e García. A escalação tem: Ospina; Román, Arias, Testillo e Cándido; Uribe, Campuzano e Cardona; Hinestroza, Arce e Viveros.

Do outro lado, Roger Machado, único invicto do grupo, quer dar uma resposta após a dura derrota por 4 a 2 para o Corinthians pelo Brasileirão. Ele repetiu a escalação, e o Colorado vai a campo com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley e Enner Valencia.

Veja informações do jogo entre Atlético Nacional e Internacional:

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO NACIONAL X INTERNACIONAL

4ª RODADA - GRUPO F - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 8 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília) (de Brasília);

📍 Local: Estádio Atanasio Girardol, em Medellín (COL);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG);

🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Jose Savorani (ARG);

🖥️ VAR: Hector Palleta (ARG).

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO NACIONAL (Técnico: Javier Gandolfi): Ospina; Román, Arias, Testillo e Cándido; Uribe, Campuzano e Cardona; Hinestroza, Arce e Viveros.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado): Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley e Enner Valencia.