Goleiro da Argentina provoca Brasil após vitória em clássico

Emiliano Martínez, goleiro titular da seleção argentina, provocou o Brasil após goleada no clássico nesta última terça-feira (25). Na ocasião, o goleiro postou em suas redes sociais uma foto da equipe com a música "Balada", do cantor brasileiro Gusttavo Lima.

Além disso, quando a partida já estava decidida para a seleção argentina, aos 33 minutos da segunda etapa, o goleiro recebeu a bola e fez embaixadinhas dentro da grande área.

Argentina goleia o Brasil no Monumental

Líder das Eliminatórias, a Argentina entrou em campo já classificada para a Copa do Mundo. Ao lado de 85 mil torcedores no Monumental de Nuñez, o time de Scaloni entrou na partida com o propósito de ser intenso. Aos 12 minutos de jogo, a Júlian Álvarez e Enzo Fernandéz já haviam feito dois gols em cima do Brasil. Matheus Cunha roubou a bola na frente da área e chutou rasteiro para descontar: 2 a 1. Minutos antes do intervalo, Mac Allister fez o terceiro para os hermanos.

Julián Álvarez marca o primeiro gol da partida. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

A Seleção Brasileira voltou para o segundo tempo na mesma intensidade que dos 45 minutos iniciais. Apesar das mudanças, como a entrada de João Gomes, Léo Ortiz e Endrick, o time comandado por Dorival Jr não foi capaz de criar chances de perigo ao goleiro argentino. Giulano Simeone ampliou para a seleçao argentina e decretou a pior derrota do Brasil desde o 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014.

Clima quente antes do clássico

Em entrevista à Romário TV, apresentada pelo atacante do tetra campeão mundial, Raphinha esquentou o clima antes do confronto e declarou "guerra" contra os argentinos.

-Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles, dentro e fora do campo se tiver que ser. Vou fazer o gol, vou com tudo. Que se f**** eles - afirmou o craque do Barcelona

A fala dividiu opiniões na internet. Enquanto alguns diziam que a atitude de Raphinha era desnecessária, tendo em vista a atual fase da Seleção, outros aprovaram o discurso do camisa 11.