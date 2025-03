Neto aponta qual seria o resultado de Brasil x Argentina com Neymar

O ex-jogador Neto criticou a Seleção Brasileira após a derrota para a Argentina, por 4 a 1, na última teça-feira (25), no Estádio Monumental, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Durante o programa "Donos da Bola", da Band, o atual apresentador apontou um cenário pior se Neymar tivesse jogado a partida.

- Tem gente agora que fala que esse resultado é reflexo do 7 a 1. Não é. É reflexo dos presidentes da CBF. Pra mim, esse 4 a 1 foi pouco. Era para ser uns sete. Se tivesse o Neymar em campo era uns oito. Vocês ainda acham que o Neymar ainda vai ser a solução. E aqueles que acham isso. Tá tudo bem - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Mas a desculpa agora é: "Se o Neymar tivesse em campo, a gente ia ganhar". Não ia! É muito vergonhoso os 20 presidentes dos clubes da Série A e B votaram pro Ednaldo. As 27 federações também - concluiu.

Ausência de Neymar

O camisa 10 do Santos não esteve presente entre os relacionados para a partida contra a Argentina por conta de uma lesão. O contratempo aconteceu na vitória do Peixe sobre o RB Bragantino, por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na ocasião, Neymar deixou o campo com dores na coxa esquerda.

A primeira ausência do atleta aconteceu no clássico entre Santos e Corinthians, também pelo Paulistão. Sem o meia, a equipe do técnico Pedro Caixinha foi eliminada do estadual ao perder para o rival por 2 a 1, na Neo Química Arena. Posteriormente, o camisa 10 foi cortado da Seleção Brasileira, para tratar a lesão.

Neymar esteve de fora da derrota do Brasil para a Argentina, pelas Eliminatórias, por conta de lesão (Foto: Vitor Silva/CBF)

Brasil nas Eliminatórias

Após sofrer a goleada, o Brasil caiu para a 4ª colocação das Eliminatórias, com 21 pontos. O time volta a campo apenas em junho, quando encara o Equador (dia 5, fora de casa) e Paraguai (dia 10, no País, mas em local ainda indefinido). Por outro lado, a Argentina se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com o resultado.