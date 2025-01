Barcelona terá novidade para enfrentar o Real Madrid na Supercopa da Espanha

Real Madrid e Barcelona se enfrentam pela decisão da Supercopa da Espanha, neste domingo (12), em duelo do Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita. Para o confronto, Hansi Flick, treinador blaugrana, e Carlo Ancelotti, comandante merengue, repetiram as escalações dos confrontos pela semifinal do torneio, porém, o lado catalão tem um reforço para o confronto: Dani Olmo, que estava impedido de atuar por não estar regularizado para a segunda metade da temporada, está de volta e ficará no banco.

O jovem Pau Victor, que vivia a mesma situação do meia da seleção da Espanha, também está disponível para utilização na decisão. Já o Real Madrid, do outro lado, terá Rodrygo, Bellingham, Mbappé e Vini Jr titulares. Endrick está disponível entre os reservas dos Blancos.

Real Madrid x Barcelona: números do clássico na Supercopa da Espanha

Escalações de Real Madrid e Barcelona

Histórico

O primeiro clássico entre Real Madrid e Barcelona aconteceu no ano de 1902, pelas semifinais da Copa da Coroação, o que hoje é a Copa do Rei. Na ocasião, o time catalão venceu o rival da capital da Espanha pelo placar de 3 a 1.

Na história do clássico, os clubes protagonizaram 258 partidas, com 101 (39%) vitórias do Barcelona, 52 (20%) empates e 105 (41%) triunfos do Real Madrid. Confira os jogos por competição abaixo:

Campeonato Espanhol: 189 partidas (79 Real Madrid, 75 Barcelona e 35 empates);

Copa do Rei: 37 partidas (13 Real Madrid, 16 Barcelona e oito empates);

Champions League: 8 partidas (três Real Madrid, dois Barcelona e três empates);

Copa da Liga: 6 partidas (2 Barcelona e quatro empates);

Copa da Coroação: (1 Barcelona).

Finais entre Real Madrid e Barcelona

Por todas as competições, os clubes também já protagonizaram 17 finais: sete em Copas do Rei, nove Supercopas da Espanha e uma Copa da Liga Espanhola. No retrospecto, o Real Madrid tem quase o dobro de troféus do que o Barcelona, com 11 títulos a seis para os merengues.

Real Madrid: quatro Copas do Rei (1935-36, 1973-74, 2010-11 e 2013-14) e sete Supercopas da Espanha (1987-88, 1989-90, 1992-93, 1996-97, 2011-12, 2016-17 e 2023-24);

Barcelona: três Copas do Rei (1967-68, 1982-83 e 1989-90), uma Copa da Liga Espanhola (1982-83) e duas Supercopas da Espanha (2010-11 e 2022-23).

