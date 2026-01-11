menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol perdido por Wallace Yan em Flamengo x Portuguesa viraliza: 'Não pode'

Equipes vão empatando o duelo por 0 a 0 no Raulino de Oliveira

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
18:37
Wallace Yan perdeu boa chance em Flamengo x Portuguesa (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
imagem cameraWallace Yan perdeu boa chance em Flamengo x Portuguesa (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
O Flamengo está enfrentando a Portuguesa pela primeira rodada do Campeonato Carioca, na tarde deste sábado (11). Até aqui, o jogo no Raulino de Oliveira está empatado por 0 a 0, e um gol perdido por Wallace Yan viralizou nas redes sociais.

Logo no começo da partida, o Flamengo trocou belos passes contra a Portuguesa, e Wallace Yan ficou frente a frente com o goleiro. O camisa 64 teve tempo para pensar, dominar, e fazer o gol, mas acabou chutando para fora.

Nas redes sociais, o lance do jovem em Flamengo x Portuguesa rapidamente viralizou. Muitos torcedores ficaram incrédulos com a chance perdida. Veja o lance e os comentários abaixo:

Veja gol perdido por Wallace Yan e reação da web

Escalações de Flamengo e Portuguesa

O Flamengo está escalado para o duelo antecipado com a Portuguesa, neste domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, mas que marca a abertura do estadual e a estreia do Rubro-Negro na temporada de 2026. As joias da base terão a primeira oportunidade no ano.

Quem comanda a equipe é o técnico Bruno Pivetti, do sub-20. Para o primeiro compromisso do ano, o Rubro-Negro terá uma escalação repleta de jovens, já que o grupo principal só irá se reapresentar nesta segunda-feira (12).

Com isso, o Flamengo vai a campo diante da Portuguesa com: Léo Nannetti; Daniel Salles, João Victor, Iago e Johnny; Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Guilherme; Joshua, Douglas Telles e Wallace Yan.

Do outro lado, a Portuguesa, do técnico Alex Nascif, tem o seguinte 11 inicial para pegar o Flamengo: Douglas Borges, Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo e Rhuan Silveira; Bruno Mota, Guilherme Silveira e Léo Muchacho.

Escalação do Flamengo para o jogo contra a Portuguesa (Foto: Divulgação)
Escalação do Flamengo para o jogo contra a Portuguesa (Foto: Divulgação)

