Gol perdido por Wallace Yan em Flamengo x Portuguesa viraliza: 'Não pode'
Equipes vão empatando o duelo por 0 a 0 no Raulino de Oliveira
O Flamengo está enfrentando a Portuguesa pela primeira rodada do Campeonato Carioca, na tarde deste sábado (11). Até aqui, o jogo no Raulino de Oliveira está empatado por 0 a 0, e um gol perdido por Wallace Yan viralizou nas redes sociais.
Logo no começo da partida, o Flamengo trocou belos passes contra a Portuguesa, e Wallace Yan ficou frente a frente com o goleiro. O camisa 64 teve tempo para pensar, dominar, e fazer o gol, mas acabou chutando para fora.
Nas redes sociais, o lance do jovem em Flamengo x Portuguesa rapidamente viralizou. Muitos torcedores ficaram incrédulos com a chance perdida. Veja o lance e os comentários abaixo:
Veja gol perdido por Wallace Yan e reação da web
Escalações de Flamengo e Portuguesa
O Flamengo está escalado para o duelo antecipado com a Portuguesa, neste domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, mas que marca a abertura do estadual e a estreia do Rubro-Negro na temporada de 2026. As joias da base terão a primeira oportunidade no ano.
Quem comanda a equipe é o técnico Bruno Pivetti, do sub-20. Para o primeiro compromisso do ano, o Rubro-Negro terá uma escalação repleta de jovens, já que o grupo principal só irá se reapresentar nesta segunda-feira (12).
Com isso, o Flamengo vai a campo diante da Portuguesa com: Léo Nannetti; Daniel Salles, João Victor, Iago e Johnny; Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Guilherme; Joshua, Douglas Telles e Wallace Yan.
Do outro lado, a Portuguesa, do técnico Alex Nascif, tem o seguinte 11 inicial para pegar o Flamengo: Douglas Borges, Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo e Rhuan Silveira; Bruno Mota, Guilherme Silveira e Léo Muchacho.
