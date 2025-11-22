Final da Copa Sul-Americana gera revolta e recado à da Libertadores: 'Não seja assim'

A final da Copa Sul-Americana entre Lanús e Atlético-MG, deste sábado (22), no Paraguai, foi alvo de críticas. Durante 90 minutos, as equipes protagonizaram um confronto disputado mais com pouca qualidade nas ações em campo. O cenário fez os torcedores se revoltarem nas redes sociais.

O jogo truncado favoreceu ao pouco desenvolvimento de chances de gols. De um lado, o Atlético-MG finalizou oito vezes. A quantidade se refletiu na equipe argentina. O pouco volume ofensivo resultou em um empate sem gols, e assim, a decisão foi para a prorrogação.

Nas redes sociais, torcedores lamentaram a qualidade técnica da decisão da sul-americana. Alguns chegaram a citar a Copa Libertadores, que será decidida no próximo sábado (29), entre Flamengo e Palmeiras, em Lima, no Peru. Veja a reação abaixo:

