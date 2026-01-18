O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Corinthians em clássico que acontece neste domingo, dia 18 de janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Variando um pouco mais o esquema tático, assim como aconteceu na última rodada, Hernán Crespo optou pelo 4-3-3 novamente. Com Maik de volta, retornando de suspensão, a cria de Cotia, Arboleda, Alan Franco e Wendell foram as escolhas.

No meio de campo, Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio formam o meio de campo, enquanto Lucas Moura, Luciano e Tapia completam o ataque na escalação.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! São Paulo

continua após a publicidade

As equipes possuem três pontos na competição, mas chegam em momentos distintos. Na última rodada, o Corinthians foi derrotado por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Do outro lado, o São Paulo venceu o São Bernardo por 1 a 0, no Morumbis.

Quem vai vencer? Faça a sua aposta para o Majestoso

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Hernán Crespo definiu a escalação para o clássico contra o Corinthians (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo vai a campo com Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Tapia.

continua após a publicidade

✅Ficha técnica

CORINTHIANS x SÃO PAULO

📅 Data e horário: domingo, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming);

🟨 Arbitragem: João Vitor Gobi;

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques e Leandro Matos Feitosa;

📺 VAR: Adriano de Assis Miranda.