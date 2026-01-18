Corinthians terá retorno de titulares contra o São Paulo; veja a escalação

O Corinthians está escalado para o clássico contra o São Paulo, neste domingo (18), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Dorival Júnior promoveu o retorno de titulares para a partida na Neo Química Arena.

O Timão terá duas baixas para o duelo: Garro, que se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo, e Memphis, que está na fase final do tratamento de um edema ósseo no joelho esquerdo. Por outro lado, conta com o retorno de Raniele, recuperado de um inchaço no tornozelo esquerdo, será titular no clássico.

Raniele retorna ao time titular no clássico contra o São Paulo (Foto: Washington Pardal/Agencia Enquadrar)

Será a primeira partida de Yuri Alberto como titular na temporada. O atacante ficou fora da primeira semana de treinamentos por estar em viagem à Itália, onde resolveu questões burocráticas. Agora, o camisa 9 retorna à equipe para encarar o São Paulo.

Dorival Júnior escolheu Kayke como parceiro de ataque do camisa 9. O jovem pegou o lugar de Vitinho, titular nos dois últimos, que começa a partida no banco. Matheus Pereira, reforço do Timão, também inicia o jogo entre os reservas.

O Corinthians inicia a partida com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo e Breno Bidon; Kayke e Yuri Alberto.

Hernán Crespo escalou o São Paulo com: Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Tapia.

Ambas as equipes estão com três pontos na tabela. O Corinthians ocupa a nona colocação, e está fora da zona de classificação para o mata-mata da competição. O São Paulo está no 12º lugar.