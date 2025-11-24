menu hamburguer
Sem Neymar, Santos define escalação para decisão contra o Internacional

Peixe é o primeiro time da zona do rebaixamento com 36% de aproveitamento

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 24/11/2025
20:04
Santos busca quebrar tabu de 17 anos sem vencer o Inter no Beira-Rio. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
O Santos visita o Internacional nesta segunda-feira (24) em busca de uma vitória para sair da zona do rebaixamento. A partida será às 21h (de Brasília), no Beira-Rio. O Peixe não vence um jogo no Gigante há 17 anos.

Santos entrou na zona do rebaixamento na noite do último domingo (23) após o triunfo do Vitória diante do Sport por 3 a 1, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vitória subiu uma posição na tabela e ultrapassou o Peixe. Agora, o Leão da Barra aparece em 16º lugar, com 39 pontos. Já o Alvinegro Praiano caiu para a 17ª colocação, com 37 pontos. Por isso, a equipe de Juan Pablo Vojvoda precisa vencer o Internacional para voltar a ultrapassar o rival direto na briga contra o Z-4.

O técnico argentino não poderá contar com o atacante Neymar, que foi poupado após sentir dores no joelho esquerdo no empate por 1 a 1 diante do Mirassol, na última quarta-feira (19), na Vila Belmiro. Robinho Jr. será o substituto do camisa 10. Outra novidade no ataque será Thaciano jogando ao lado do Menino da Vila e de Rollheiser.

O atacante Lautaro Díaz apresentou um incômodo no joelho direito e foi cortado da lista de relacionados.

Já o zagueiro Zé Ivaldo está suspenso. Luan Peres será o titular ao lado de Adonis Frías. Na lateral-direita, Mayke ganhou a concorrência com Igor Vinícius.

Robinho Jr. será titular do Santos no duelo contra o Internacional. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Robinho Jr. será titular do Santos no duelo contra o Internacional. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Escalações:

INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Díaz): Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Bruno Gomes e Thiago Maia; Alan Rodriguez, Alan Patrick, Vitinho e Borré

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda): Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Arão, Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Lautaro Díaz e Barreal.

Ficha Técnica:

35ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: segunda-feira, 24 de novembro de 2025, às 21h (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
🗣️ Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerca (ES)
🚩Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Douglas Pagung (ES)
📺VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

