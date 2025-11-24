Sem Neymar, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Internacional

O Santos divulgou nesta segunda-feira (24) a lista de relacionados para o duelo contra o Internacional, marcado para às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe dormiu na zona de rebaixamento, já que o Vitória venceu o rebaixado Sport por 3 a 1 na noite do último domingo (23), na Ilha do Retiro.

Para sair do Z4, só a vitória interessa diante do Colorado, já que o Leão da Barra tem dois pontos de vantagem sobre o Alvinegro Praiano.

Na lista, Neymar é ausência, pois será poupado depois de ter sentido o joelho esquerdo no empate por 1 a 1 contra o Mirassol.

A principal novidade é o retorno do zagueiro Alexis Duarte, que estava com a seleção do Paraguai na última Data Fifa. Ele deve ficar como opção para os titulares Luan Peres e Adonis Frias. Zé Ivaldo também está fora da partida, pois cumprirá suspensão.

Santos divulga a lista de relacionados para duelo contra o Internacional. (Foto: Divulgação/ Santos)

Tabu no Beira-Rio:

O Santos não vence o Internacional no Beira-Rio há mais de 17 anos. A última vitória aconteceu em 30 de julho de 2008, quando o Peixe venceu por 1 a 0, com gol de Maikon Leite, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o time entrou em campo sob o comando do técnico Cuca com a seguinte formação: Douglas; Quiñonez (Wesley), Domingos, Fabiano Eller e Michael (Adriano); Marcelo, Dionísio, Kleber e Molina (Adoniran); Kléber Pereira e Maikon Leite.

Curiosamente, com essa vitória, o Peixe saiu da zona de rebaixamento, enquanto o Inter se distanciou do Z4.

Desde então, os dois times se enfrentaram outras 15 vezes no Beira-Rio, com sete empates e oito vitórias do Internacional. Nesses jogos, o Santos marcou 11 gols e sofreu 27, somando apenas 16% de aproveitamento.