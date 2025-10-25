Ausência de Rayan preocupa torcedores do Vasco: 'Péssima notícia'
Atacante foi poupado para o confronto contra o Bragantino, neste domingo (26)
Principal destaque ofensivo do Vasco nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o atacante Rayan está fora da partida contra o Bragantino, neste domingo (26). Em nota divulgada pelo clube, o jogador apresentou um edema na coxa direita, após o clássico contra o Fluminense e será preservado contra o Massa Bruta.
Nesta temporada, Rayan é o sexto jogador com minutagem no elenco do Vasco, com 56 jogos disputados. Desde a chegada de Fernando Diniz, o atacante foi quem mais melhorou seu rendimento ofensivo e balançou as redes seis vezes nos últimos seis jogos da equipe.
Nas redes sociais, os torcedores lamentaram a ausência da jovem promessa vascaína. A dúvida está na peça de reposição para suprir a ausência de Rayan. Segundo um dos internautas, Fernando Diniz pode optar tanto pelo argentino Pablo Vegetti, como pelo atacante David. Confira abaixo.
Embalado com três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Vasco também não terá o técnico Fernando Diniz à beira do campo na partida contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (26). Com 39 pontos, o clube carioca vai em busca da vitória para se consolidar na disputa por uma vaga para a próxima edição da Libertadores. Já o Massa Bruta, conta com o apoio do seu torcedor para frear essa sequência positiva e igualar a pontuação do adversário.
Como foi a lesão de Rayan, promessa do Vasco?
Rayan reclamou de dores na perna direita, ainda durante o primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense. Mesmo assim, Fernando Diniz optou por manter o atacante, que vem sendo o grande destaque vascaíno nos últimos jogos. A decisão, no entanto, surtiu efeito, foi dele a jogada que gerou o segundo gol vascaíno.
Após o clássico carioca, o jovem participou, ao lado de Robert Renan, de um bate-papo na CazéTV e abriu o jogo sobre as dores na coxa. Durante a entrevista, Rayan revelou a resposta inusitada que ouviu de Fernando Diniz.
- Diniz é um paizão. Ele pega no pé, mas não é por causa disso que vamos abaixar nosso nível. Ele sempre conversa com a gente. No jogo de hoje eu senti (dor) na posterior da coxa, desde o primeiro tempo. Ele me falou "oh, do campo você não sai". Eu falei que estava sentindo e ele disse "tu só sai daí m*rto" - disse o atacante vascaíno.
