Gol de Kaio Jorge em Cruzeiro x Corinthians leva torcedores à loucura: 'Ninguém pega'

O Cruzeiro saiu na frente do placar contra o Corinthians, neste domingo (23), no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Kaio Jorge foi o responsável por marcar para o time celeste. Diante do feito, torcedores do time mineiro foram à loucura nas redes sociais.

O gol aconteceu durante o primeiro tempo do confronto. O cronômetro marcava 25 minutos, quando Matheus Pereira lançou William na ponta direita, que chegou até a linha de fundo para cruzar rasteiro na área. Lá estava, Arroyo, que parou no goleiro Felipe Longo.

No rebote, Kaio Jorge, como um centroavante com faro de gol, estava no lugar certo para finalizar e marcar. Com o gol, o camisa 19 alcançou a marca de 20 gols no Brasileirão e levou os torcedores à loucura. Veja a repercussão abaixo: