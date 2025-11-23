O gol de Everton Santos aos 10 minutos deu vantagem ao Corinthians, que controlou a partida e ampliou com Mattos no segundo tempo.

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 3 a 0 em 2007, com destaque para Marcelo Mattos, que marcou dois gols.

O duelo entre Cruzeiro e Corinthians no dia 20 de maio de 2007, válido pela 2ª rodada do Brasileirão, marcou uma das grandes atuações da equipe paulista naquela temporada. Jogando no Mineirão, o Corinthians venceu por 3 a 0 com autoridade, consistência e domínio territorial, comandado por um meio-campo muito bem-organizado e pela noite inspirada de Marcelo Mattos, responsável por dois gols e pelo controle defensivo da equipe. O Lance! relembra Cruzeiro 0 x 3 Corinthians no Brasileirão 2007.

O Cruzeiro, de Dorival Júnior, ainda buscava encaixe no início do campeonato e entrou em campo com postura ofensiva. Porém, encontrou um Corinthians compacto, bem posicionado e extremamente eficiente nas transições. A equipe mineira teve dificuldades para furar o bloqueio defensivo alvinegro e ainda sofreu com erros individuais em momentos decisivos.

O gol cedo de Everton Santos, aos 10 minutos, ditou o rumo da partida. Com a vantagem, o Corinthians controlou o ritmo, diminuiu espaços e passou a explorar os contra-ataques. O Cruzeiro, ainda que tivesse jogadores talentosos como Maicosuel, Araújo e Ricardinho, não encontrou profundidade nem velocidade para desorganizar o adversário.

No segundo tempo, a superioridade corintiana se ampliou. Marcelo Mattos marcou duas vezes — aos 47 e 67 minutos — e sacramentou a vitória, transformando o jogo em uma das exibições mais seguras do Corinthians naquele início de campeonato.

Cruzeiro 0 x 3 Corinthians no Brasileirão 2007

Corinthians marca cedo e condiciona a partida

O Corinthians entrou em campo com postura agressiva e logo colheu os frutos. Aos 10 minutos, Everton Santos recebeu pelo lado direito, cortou para dentro e finalizou no canto para abrir o placar. O gol mudou a dinâmica do jogo, pois obrigou o Cruzeiro a assumir mais riscos e adiantou suas linhas ofensivas.

O time mineiro tentou reagir com Maicosuel e Ricardinho articulando pelo meio, mas o Corinthians tinha uma abordagem defensiva muito sólida. Marcelo Oliveira e Rosinei auxiliavam Marcelo Mattos na pressão pelo centro, enquanto Betão e Fábio Ferreira ganhavam praticamente todas as disputas pelo alto.

Com maior controle territorial, o Corinthians reduziu os espaços e impediu que Araújo recebesse em velocidade. A etapa inicial terminou com o Cruzeiro tendo mais posse, mas sem criar chances claras, enquanto o Corinthians era mais perigoso nas transições.

Segundo tempo dominado e dois gols de Marcelo Mattos

A volta do intervalo trouxe o Corinthians ainda mais eficiente. Logo aos 47 minutos, Marcelo Mattos apareceu na entrada da área e finalizou cruzado para ampliar o placar — um gol que premiou sua atuação dominante no meio-campo, cercando, distribuindo jogo e chegando como elemento surpresa.

O Cruzeiro se desorganizou após o segundo gol. Dorival tentou manter a equipe ofensiva com a entrada de Marcelo Moreno e Anderson Luís, mas o time continuava espaçado e vulnerável aos contra-ataques. Aos 67 minutos, novamente Marcelo Mattos apareceu na área, aproveitou desatenção da defesa mineira e marcou seu segundo gol, transformando a vitória em goleada.

O Corinthians administrou o ritmo após o 3 a 0, circulando a bola e impedindo qualquer tentativa de reação do Cruzeiro. Felipe, no gol alvinegro, trabalhou pouco, refletindo a segurança defensiva da equipe visitante.

Cruzeiro sente o golpe e Timão confirma atuação madura

O Cruzeiro tentou pressionar nos minutos finais, mas já era tarde. O emocional abalado, os espaços deixados no meio-campo e as falhas defensivas impediram qualquer tentativa de reação. A equipe mineira ainda buscava encontrar seu padrão tático no início da competição e sofreu diante de um Corinthians muito mais ajustado.

Para o Corinthians, a vitória representou uma das exibições mais sólidas da temporada. Carpegiani montou um time compactado, equilibrado entre defesa e ataque e com eficiência rara nas chegadas à área. A atuação de Marcelo Mattos simbolizou o espírito do jogo: intensidade, leitura de espaços e presença decisiva nos momentos-chave.

Ficha técnica - Cruzeiro 0 x 3 Corinthians no Brasileirão 2007

Cruzeiro 0 x 3 Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro 2007 – 2ª rodada

Data: Domingo, 20 de maio de 2007

Horário: 15h00

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), Belo Horizonte (MG)

Gols

Corinthians:

Everton Santos, 10’

Marcelo Mattos, 47’ e 67’

Cruzeiro

Lauro; Gabriel, Léo Fortunato, Gladstone e Fábio Santos; Paulinho Dias, Léo Silva, Maicosuel, Ricardinho e Nenê; Araújo. Técnico: Dorival Júnior.

Corinthians

Felipe; Everton Santos, Zelão, Fábio Ferreira e Betão; Marcelo Oliveira, Marcelo Mattos, Rosinei; Willian, Finazzi e Edson Sitta. Técnico: Paulo César Carpegiani.