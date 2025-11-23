Escalação de Cruzeiro x Corinthians: Raposa com força máxima para se garantir no G5
Equipe celeste precisa só do empate para conseguir vaga na fase de grupos da Libertadores
O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, terá força máxima para a partida deste domingo (23), às 20h30, contra o Corinthians, no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate do Fluminense com o Palmeiras, no sábado (22), a Raposa, na terceira colocação com 65 pontos, precisa apenas do empate para garantir vaga no G5 e, consequentemente, na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.
Três titulares voltam ao time mineiro depois de cumprirem suspensão no empate por 3 a 3 com o Juventude, quinta-feira (20), em Caxias do Sul (RS): os meias Matheus Pereira e Christian e o atacante Arroyo. O meia Eduardo se recuperou de contusão na coxa esquerda e fica no banco de reservas, que não terá Matheus Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
O Cruzeiro está escalado com:
Cássio, Willliam, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.
O Corinthians está na décima colocação do Brasileiro com 45 pontos, vem de vitória no clássico contra o São Paulo por 3 a 1, na quinta-feira (20), e luta por classificação para a Copa Libertadores de 2026, ainda que nas fases preliminares.
Corinthians tem desfalques para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão
Para a partida deste domingo (23), o técnico Dorival Júnior não contará com o atacante holandês Memphis Depay, que está com edema ósseo no joelho esquerdo. O goleiro Hugo Souza, o lateral Matheus Bidu e o volante Maycon também ficam de fora por contusão. O meia Garro volta após cumprir suspensão contra o São Paulo.
O Timão está escalado com:
Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Hugo, Raniele, Breno Bidon e Garro; Gui Negão e Yuri Alberto.
Cruzeiro e Corinthians farão uma das semifinais da Copa do Brasil, após o Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo será no Mineirão, em 10 de dezembro, às 21h30, e a partida de volta, na Neo Química Arena, dia 14, às 18h.
