Botafogo

Kadir se emociona e aponta Igor Jesus como referência no Botafogo: 'Aprendi muito'

Panamenho marcou dois gols na virada contra o Sport

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 18/11/2025
23:05
Atualizado há 31 minutos
Kadir marcou dois gols na vitória do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press)
Kadir marcou dois gols na vitória do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press)
O panamenho Kadir foi o grande protagonista da vitória de virada do Botafogo por 3 a 2 diante do Sport na noite desta terça-feira (18), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Kadir começou no banco de reservas e entrou para ajudar o Botafogo na virada, visto que o time iniciou a partida perdendo por 2 a 0. Com estrela, marcou dois gols e garantiu os três pontos.

— Foi muito emocionante. Sempre sonhei com esse momento aqui, quando via a Libertadores, Brasileiro 2024... Sempre sonhei com esse momento de dar a vitória para o Botafogo e de apoiar o time em cada momento — disse Kadir em entrevista à 'Prime Vídeo'.

continua após a publicidade

A promessa do Glorioso também citou Igor Jesus, um dos grandes nomes recentes da história do clube. Segundo Kadir, o atacante, atualmente no Nottingham Forest, é uma de suas referências.

— Igor Jesus... Aprendi muito. Antes dos jogos sempre olho as jogadas dele. É uma referência para mim muito grande. Apesar de ter saído do Botafogo, sigo acompanhando ele — afirma.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

— É muito emocionante. Estou agradecido ao professor do Sub-20, ao processo Ancelotti, que dá oportunidade sempre. Na verdade, sempre fala comigo que estou bem, que estou para o jogo. Agradecer a Deus também, que se Ele não estivesse aqui também... e a minha família que está no Panamá, meu pai, a minha mãe, e a minha família que também está aqui no Brasil, também apoiando todo dia — completa.

Botafogo na tabela do Brasileirão

Com o resultado, o Alvinegro vai a 55 pontos e segue firme na luta por uma vaga na próxima Libertadores. O próximo compromisso será no sábado (22), contra o Grêmio, novamente no Nilton Santos, às 19h30.

Kadir garantiu a vitória do Botafogo sobre o Sport (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Kadir garantiu a vitória do Botafogo sobre o Sport (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

