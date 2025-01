Globo vive impasse com a CBF para transmissão de dois torneios nacionais; veja

A temporada de 2025 começa com um impasse na transmissão de alguns torneios do futebol nacional. Após viver imbróglio com o direito de exibir jogos da Copa do Nordeste, a Rede Globo tem as transmissões de dois torneios do futebol feminino ameaçadas.

De acordo com a apuração do site F5, da Folha de São Paulo, a emissora, que foi responsável pela cobertura do Brasileirão feminino e da Supercopa feminina até o final de 2024, não renovou os contratos para continuar a transmissão dos eventos. O impasse foi divulgado pelo portal no último sábado. Com o cenário, a viabilização da modalidade feminina fica em cheque.

Desde setembro de 2024, a Globo e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estavam em negociações para a renovação dos contratos. A emissora esperava ter um novo acordo de longa duração para a transmissão dos jogos já no início do ano.

No entanto, as conversas foram interrompidas em dezembro, sem previsão de retomada. A pausa nas negociações preocupa não só os fãs, mas também o mercado publicitário, devido à proximidade do início da temporada e à necessidade de planejamento das cotas comerciais.

CBF x Rede Globo

Especula-se que o impasse nas negociações possa ter sido influenciado por um descontentamento do presidente da CBF, Ednaldo Rodriguês. O principal ponto seria à cobertura da emissora sobre a candidatura de Ronaldo Fenômeno à presidência da entidade. Diretores da Globo, ouvidos pela coluna, descrevem a demora como característica do atual comando da Federação, que tende a prolongar esse tipo de negociação.

O contrato anterior, que concedia à Globo os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro feminino e de torneios de base na TV aberta e por assinatura, expirou ao final de 2024. Atualmente, o único contrato vigente para a transmissão do Brasileirão feminino é entre a CBF e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), válido até 2026.