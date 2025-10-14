Globo se pronuncia após fala polêmica de Bonner sobre Fórmula 1 na Band

A Globo se pronunciou após a polêmica declaração de William Bonner sobre a transmissão da Fórmula 1, a partir de 2026. Em nota à imprensa, a emissora esclareceu que comparar plataformas não implica em desmerecer outros profissionais. Além disso, o veículo também destacou que sua ampla exposição de dados de audiência é resultado do trabalho diário que constrói com seu público.

Durante o evento "Upfront", que apresenta o ano de 2026 da Globo para o mercado publicitário, Bonner mandou uma indireta para a Band e perguntou se o público ainda sabia o que era a F1, já que a categoria havia saído da Globo. Nesta terça-feira (14), a concorrente respondeu à indireta que William Bonner deu à emissora.

— No ano que vem, a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é a Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo… — disse Bonner durante o evento.

Após a transmissão de cinco temporadas da F1, a Band também usou o tom irônico para responder o apresentador.

— Aqui a Band mostra tudo! E quem pode falar melhor do que a gente é a nossa legião de fãs. Obrigada pela lembrança, Glô (apelido da Globo) — comentou o perfil oficial da emissora em vídeo que reproduzia a fala de Bonner.

Segundo a nota divulgada pela Globo, um mercado saudável valoriza o trabalho das concorrentes, impulsionando a indústria como um todo. E, justamente por acreditar nisso, a emissora tem reconhecido talentos de diversos veículos durante seus programas.

Confira a nota divulgada pela Globo

O UPFRONT 2026 da Globo, realizado ontem no Ibirapuera, apresentou para o mercado publicitário conteúdos e dados de audiência que nos dão muito orgulho.

Como é um evento para o mercado, é esperado que se fale em performance, o que dá transparência e contexto para tomadas de decisão de negócio.

Fazer comparações entre conteúdos, emissoras e plataformas não significa, em hipótese alguma, o desmerecimento do trabalho de outros players e profissionais.

Pelo contrário: em um mercado saudável, há consideração pelo trabalho realizado pela concorrência, que valoriza a excelência coletiva e impulsiona toda a indústria. E porque acredita nisso, a Globo tem sistematicamente homenageado talentos de outras emissoras em seus programas.

Nenhum outro veículo tem seus dados de audiência tão expostos e debatidos como a Globo. E nós consideramos isso como parte da relevância que construímos todo dia com o público.