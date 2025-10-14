Web aponta deboche de William Bonner com a Band ao citar Fórmula 1 na Globo

Apresentador do Jornal Nacional, William Bonner chamou atenção ao dar uma declaração sobre a transmissão da Fórmula 1 na Globo, a partir de 2026. No evento "Upfront", realizado pela emissora em São Paulo, na última segunda-feira (13), o jornalista comentou o retorno da modalidade ao canal, e internautas apontaram uma indireta à Band.

- No ano que vem, a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é a Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo... - disse Bonner durante o evento.

Fórmula 1 de volta à Globo

O acordo entre Globo e Fórmula 1 foi fechado em julho. No comunicado, a F1 anunciou que a emissora transmitirá 15 Grandes Prêmios disponíveis para assistir ao vivo, enquanto os assinantes do Globoplay e SporTV poderão assistir aos Treinos Livres, Classificatórios, Corridas Sprints e a todos os outros Grandes Prêmios da temporada ao vivo.

Ian Holmes, Chefe de Mídia e Direitos de Transmissão da Fórmula 1, celebrou o acordo com a Globo e agradeceu a Band pela parceria nos últimos anos.

- Estou animado em anunciar a Globo como a nova casa da Fórmula 1 no Brasil. Sempre houve uma forte paixão pelo esporte no país, e na Globo encontramos o parceiro perfeito, que pode oferecer a cobertura e a programação de alta qualidade que nossos fãs merecem. Estou ansioso para trabalhar com a Globo e oferecer ampla cobertura, tanto em canais pagos quanto abertos, para garantir que possamos continuar a mostrar o drama e a emoção da Fórmula 1 para milhões de fãs neste país incrível. Gostaria de agradecer à equipe da Bandeirantes por sua paixão e comprometimento nas últimas cinco temporadas e estou ansioso para continuar nosso trabalho até a corrida final em Abu Dhabi este ano - afirmou o executivo.

Band exibiu a F1 nos últimos anos

Após 40 anos de parceria, a Fórmula 1 deixou a Rede Globo em 2020, rumo à Band em 2021. Em cinco temporadas, a emissora paulista tem na transmissão ex-profissionais da Globo, como Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e Mariana Becker. A F1 volta à Globo com acordo até 2028.