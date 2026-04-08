Torcedores do Palmeiras questionam escalação do time na Libertadores: 'De novo?'

O Palmeiras estreia na Libertadores nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico Jaime Morón León, na Colômbia, às 21h30 (de Brasília), contra o Junior Barranquilla. Confira como os torcedores do Verdão reagiram a escalação da equipe alviverde.

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Veja o que os internautas estão dizendo:

Abel Ferreira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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Palmeiras terá quatro desfalques entre os titulares para estreia na Libertadores

Texto de Vitor Palhares

Vitor Roque segue com dores no tornozelo e cumpre cronograma individual de recuperação junto ao departamento médico. O atacante, que convive com o problema desde a reta final do Campeonato Paulista, não participou das atividades com bola nos últimos dias e ainda é tratado como dúvida.

Paulinho, por sua vez, está na fase final de recondicionamento físico. O jogador viajou com a delegação para Cartagena para dar sequência ao tratamento, mas não será relacionado pela comissão técnica. Sua última partida foi na derrota para o Chelsea, nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, em 2025.

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Novos desfalques do Palmeiras dão 'dor de cabeça' a Abel

A lateral esquerda aparece como o principal problema para Abel Ferreira. Piquerez sofreu lesão no tornozelo durante a Data Fifa, em amistoso entre Uruguai e Inglaterra, e foi submetido a cirurgia. A tendência é de que o defensor volte a ficar à disposição apenas após a Copa do Mundo, já no segundo semestre da temporada.

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Jefté, reserva imediato da posição, tem uma lesão muscular na coxa direita e também desfalca a equipe. Com isso, o jovem Arthur, recém-promovido ao elenco profissional, deve ser mantido entre os titulares.

O Palmeiras inicia sua campanha na fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia. Na sequência, recebe o Sporting Cristal no Allianz Parque e encerra o primeiro turno fora de casa, contra o Cerro Porteño, no Paraguai.