Quem será o substituto de Luis Roberto na Globo para a Copa do Mundo?

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Restando cerca de dois meses para a Copa do Mundo, a Globo teve uma importante baixa para a cobertura do torneio. Principal nome da casa, Luis Roberto precisou ser afastado das transmissões por conta de um problema de saúde. Com a ausência do locutor no torneio, a pergunta que fica é: quem será o substituto do narrador?

continua após a publicidade

Após a despedida de Galvão Bueno das transmissões da Globo, ao fim da Copa do Mundo de 2022, dois nomes surgiram como postulantes ao cargo de narrador principal da emissora: Luis Roberto e Cléber Machado. Contudo, meses depois, Cléber foi demitido da empresa e Luis elevado ao lugar mais nobre das transmissões no canal.

➡️ Galvão manda recado a Luis Roberto após ausência confirmada na Copa: 'Volte bem'

Desde então, Luis Roberto comandou os jogos da Seleção Brasileira e estava escalado para viajar aos Estados Unidos para cobrir as partidas da equipe de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. Contudo, o narrador de 64 anos foi diagnosticado com neoplasia na região da cervical, um crescimento anormal de células que geram tumores.

continua após a publicidade

Luis Roberto não atuará na Copa do Mundo por problemas de saúde (Foto: Divulgação/Globo)

Hierarquia dos narradores da Globo

Sem Luis Roberto, dois nomes despontam como principais para substituir o narrador: Gustavo Villani e Everaldo Marques. Levando em consideração as transmissões das últimas temporadas, o primeiro é o mais cotado para assumir o posto. Em rodadas de Brasileirão, Luis narra o principal jogo no Rio ou em São Paulo, enquanto Villani costuma comandar a partida na outra praça.

Villani se destacou na extinta Fox Sports na última década e foi contratado pela Globo em 2018, sendo elogiado por Galvão Bueno à época. De férias, o narrador não estará nas transmissões da Globo nesta semana na Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Web lamenta ausência de Luis Roberto na Copa e manda recado ao narrador

Everaldo Marques, por sua vez, foi contratado em 2020 após destaque na ESPN. O narrador participa da rotação das transmissões da TV aberta na Globo e costuma comandar partidas dos clubes de São Paulo. Na ausência de Luis Roberto e de Villani, Evê será responsável pela narração de Cusco x Flamengo, na Libertadores, nesta quarta-feira (8).

Outros dois nomes também têm espaço nas transmissões da Globo em TV aberta. Rogério Corrêa, que é figura carimbada nos jogos de Atlético-MG e Cruzeiro, estará na transmissão do jogo do Palmeiras contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores, nesta quarta-feira (8). Além do mineiro, Renata Silveira é o nome feminino nas transmissões da emissora. Contudo, a locutora segue de licença maternidade após o nascimento da filha, em novembro.

Destaques de Sportv e Ge TV

Fora da TV aberta, outros nomes têm destaque no Grupo Globo. Há alguns anos, Luiz Carlos Jr é o principal nome do Sportv, narrando jogos da Seleção Brasileira no canal. Desde que chegou ao canal fechado da emissora há dois anos, Paulo Andrade, ex-ESPN, tem ganhado espaço nas principais transmissões. Com boa aceitação de telespectadores, Jorge Iggor é o nome da Ge TV, projeto criado pela Globo no ano passado.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A decisão da Globo pelo substituto de Luis Roberto nos jogos da Seleção Brasileira na Copa deve ser anunciada em breve, dada a proximidade do torneio. Antes, a equipe de Carlo Ancelotti ainda disputa amistosos contra Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e Egito, no dia 6 de junho, nos Estados Unidos. A estreia da equipe no Mundial acontece no dia 13 de junho, contra Marrocos.

🤑 Aposte em jogos da Seleção Brasileira! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável