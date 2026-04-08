Quem será o substituto de Luis Roberto na Globo para a Copa do Mundo?
Narrador ficará fora do torneio por motivo de saúde
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Restando cerca de dois meses para a Copa do Mundo, a Globo teve uma importante baixa para a cobertura do torneio. Principal nome da casa, Luis Roberto precisou ser afastado das transmissões por conta de um problema de saúde. Com a ausência do locutor no torneio, a pergunta que fica é: quem será o substituto do narrador?
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Após a despedida de Galvão Bueno das transmissões da Globo, ao fim da Copa do Mundo de 2022, dois nomes surgiram como postulantes ao cargo de narrador principal da emissora: Luis Roberto e Cléber Machado. Contudo, meses depois, Cléber foi demitido da empresa e Luis elevado ao lugar mais nobre das transmissões no canal.
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Desde então, Luis Roberto comandou os jogos da Seleção Brasileira e estava escalado para viajar aos Estados Unidos para cobrir as partidas da equipe de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. Contudo, o narrador de 64 anos foi diagnosticado com neoplasia na região da cervical, um crescimento anormal de células que geram tumores.
Hierarquia dos narradores da Globo
Sem Luis Roberto, dois nomes despontam como principais para substituir o narrador: Gustavo Villani e Everaldo Marques. Levando em consideração as transmissões das últimas temporadas, o primeiro é o mais cotado para assumir o posto. Em rodadas de Brasileirão, Luis narra o principal jogo no Rio ou em São Paulo, enquanto Villani costuma comandar a partida na outra praça.
Villani se destacou na extinta Fox Sports na última década e foi contratado pela Globo em 2018, sendo elogiado por Galvão Bueno à época. De férias, o narrador não estará nas transmissões da Globo nesta semana na Libertadores.
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Everaldo Marques, por sua vez, foi contratado em 2020 após destaque na ESPN. O narrador participa da rotação das transmissões da TV aberta na Globo e costuma comandar partidas dos clubes de São Paulo. Na ausência de Luis Roberto e de Villani, Evê será responsável pela narração de Cusco x Flamengo, na Libertadores, nesta quarta-feira (8).
Outros dois nomes também têm espaço nas transmissões da Globo em TV aberta. Rogério Corrêa, que é figura carimbada nos jogos de Atlético-MG e Cruzeiro, estará na transmissão do jogo do Palmeiras contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores, nesta quarta-feira (8). Além do mineiro, Renata Silveira é o nome feminino nas transmissões da emissora. Contudo, a locutora segue de licença maternidade após o nascimento da filha, em novembro.
Destaques de Sportv e Ge TV
Fora da TV aberta, outros nomes têm destaque no Grupo Globo. Há alguns anos, Luiz Carlos Jr é o principal nome do Sportv, narrando jogos da Seleção Brasileira no canal. Desde que chegou ao canal fechado da emissora há dois anos, Paulo Andrade, ex-ESPN, tem ganhado espaço nas principais transmissões. Com boa aceitação de telespectadores, Jorge Iggor é o nome da Ge TV, projeto criado pela Globo no ano passado.
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A decisão da Globo pelo substituto de Luis Roberto nos jogos da Seleção Brasileira na Copa deve ser anunciada em breve, dada a proximidade do torneio. Antes, a equipe de Carlo Ancelotti ainda disputa amistosos contra Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e Egito, no dia 6 de junho, nos Estados Unidos. A estreia da equipe no Mundial acontece no dia 13 de junho, contra Marrocos.
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