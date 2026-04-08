Escalação do Flamengo para estreia na Libertadores divide opiniões: 'Resenha'

O Flamengo está escalado para enfrentar o Cusco FC, nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Perú, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Para a ocasião, o técnico Leornardo Jardim realizou algumas mudanças na equipe principal, que enfrentará a adversidade de uma altitude de 3.350 m.

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O Rubro-Negro entra em campo da seguinte forma: Rossi; no gol, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Aurton Lucas; na defesa, Evertton Araújo, De la Cruz e Lucas Paquetá; no meio de campo, Carrascal, Bruno Henrique e Gonzalo Plata; no ataque.

A repercussão da escalação do técnico Leonardo Jardim foi diversa. De um lado, torcedores do Flamengo aprovaram algumas decisões do comandante rubro-negro. Uma das mais elogiadas foi a presença de Bruno Henrique entre os titulares.

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Contudo, parte da torcida também reclamou da titularidade de Emerson Royal e Ayrton Lucas. Os dois laterais estão sendo alvos constantes dos torcedores do Flamengo. Veja a repercussão abaixo:

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Cusco FC x Flamengo

O confronto contra a equipe peruana marca a estreia do Rubro-Negro na Copa Libertadores. Além do Cusco FC, a equipe carioca também enfrenta o Estudiantes, da Argentina, e Independiente Medelín, da Colômbia. Todas as equipes estão presentes no Grupo A da Copa Libertadores.