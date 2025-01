Raykkonen, Isac Niltton, Zidany… Veja os nomes curiosos da Copinha 2025

Iniciada na última quinta-feira (2), a Copa São Paulo de Futebol Jr de 2025 conta com nomes curiosos de alguns jogadores. Dentre eles, se destacam Isac Niltton, do XV de Piracicaba; Raykkonen, do Goiás; e Gerson Zidany, do Fast-AM.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Alguns jogadores levam o nome de atletas renomados da história do esporte, como Cristiano Ronaldo, do Cuiabá, e Rafael Nadal, do Botafogo-SP. Pintor renascentista do século XVI, Michelangelo também inspirou o nome de um jovem do Audax.

Além dos nomes, os apelidos também chamam atenção, como o de Dell, do Bahia, conhecido como Haaland do Sertão. André Presentinho (Santa Fé), João Tilápia (Red Bull Bragantino) e Jonata Piu-Piu (Vitória da Conquista) são outras alcunhas curiosas.

continua após a publicidade

Confira outros nomes curiosos da Copinha 2025:

Dhannyells Jean (Zumbi)

Filipe Dahora (Água Santa)

Geykson (União)

Hwaskar (Goiás)

Kenay (Santos)

Naimerson (Fast)

Saint Clair (Tuna Luso)

Pablo Schimaltz (Brasiliense)

Smiley (Grêmio)

Veyson (Picos)

Wanderson Papaterra (Vitória)

Veja mais apelidos curiosos da Copinha 2025:

Pepetinha (Jaciobá)

Dybala (Dom Bosco)

Matheus Cowboy (Sport)

Luciano Bico (Náutico)

Lacraia (Fast)

Antônio Gelado (Brasiliense)

Maxsuell Alegria (Vasco)

Testa (Portuguesa)

Daniel Biriba (Flamengo-SP)

Turbo (Ibrachina)

Gabriel Vareta (Palmeiras)