Globo não vai transmitir jogo do Brasileirão na noite desta quarta-feira; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Diferente do habitual, a Globo não vai exibir partida do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (10). Ao invés dos jogos entre os clubes nacionais, a emissora irá transmitir o duelo entre Colômbia e Uruguai, pela semifinal da Copa América, nos Estados Unidos, às 21h.

Apesar da eliminação da Seleção Brasileira nas quartas de final no último sábado (6), a Globo tem obrigação contratual de transmitir as semifinais e a final da Copa América em TV aberta. Na última terça (9), a emissora já exibiu a vitória da Argentina sobre o Canadá, por 2 a 0.

Com a agenda de quarta (10) ocupada com a Copa América, a Globo vai transmitir os jogos do Brasileirão na quinta (11). Para o Rio de Janeiro, a emissora irá exibir o jogo entre Vitória e Botafogo, às 21h30. No mesmo horário, para São Paulo, o canal transmite Atlético-MG x São Paulo.

Vitória x Botafogo terá narração de Gustavo Villani, com comentários da jornalista Ana Thaís Matos e do ex-jogador Ricardinho. Já Atlético-MG x São Paulo conta com locução de Everaldo Marques, que será acompanhado pelos ex-atacantes Caio Ribeiro e Fabio Junior.