Globo fecha acordo e adiciona novo torneio no catálogo do Premiere

A Globo fechou um acordo para transmitir uma nova competição no Premiere, plataforma de pay-per-view de futebol da emissora. De acordo com a apuração do site F5, da Folha de São Paulo, a competição é a Copa do Nordeste. O canal voltará a ter acesso ao torneio após oito anos.

A competição nordestina não era exibida pela emissora desde 2017, quando perdeu os direitos de transmissão ao não renovar o contrato. Contudo, após a popularização do torneio nos últimos anos, a Globo resolveu adicionar novamente o torneio no catálogo.

Vale destacar, que os direitos de transmissão da emissora se restringe ao pay-per-view. O anúncio deve ser oficializado nos próximos dias. Na TV Aberta, a transmissão dos jogos da Copa do Nordeste ficará a cargo do SBT, e nos canais fechados, no comando da ESPN.

A Globo faturou a competição após realizar uma proposta maior que o canal Nosso Futebol, responsável pelo pay-per-view do torneio nos últimos anos. Além disso, a promessa de uma transmissão tecnicamente superior, algo que era pleiteado pelos clubes, também foi decisiva para o acordo.

Além da Copa do Nordeste, foram adquiridas recentemente jogos do Campeonato Carioca, que retornará após cinco anos, além de outros estaduais, como o Gaúcho.

Copa do Nordeste

Organizada oficialmente pela primeira vez em 1994, a Copa do Nordeste chega a 22 edição no próximo ano. O Fortaleza, atual campeão, entra em campo em busca o tetracampeonato da competição. A estreia da temporada acontece no dia 4 de janeiro, com partidas classificatórias.