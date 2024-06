Copa do Nordeste bate recordes e se torna mais atrativa para clubes e torcedores

A Copa do Nordeste, que terminou no domingo (9) com o Fortaleza conquistando o tricampeonato em cima do CRB, bateu recordes e se tornou mais atrativa. A temporada 2024 mostrou tendência de crescimento em vários aspectos, com maior visibilidade e atratividade para clubes, torcedores e marcas, além do aumento da premiação e maiores médias de renda e público.