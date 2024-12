A Chapecoense conquistou, em 2013, o acesso inédito para a Série A do Brasileirão em uma impressionante campanha. Na época, o Verdão do Oeste ficou em segundo lugar, atrás apenas de Palmeiras na tabela da Série B. A presença da equipe na elite do futebol brasileiro foi garantida até 2019, quando terminou na penúltima colocação. Relembre com o Lance! a histórica temporada de 2013 para a Chape.

Com a segunda camisa, a Chapecoense garantiu sua maior goleada da temporada de 2013. O duelo aconteceu, no dia 13 de setembro, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo, por 6 a 2, sobre o São Caetano, registrou quatro gols nos primeiros 18 minutos de jogo.

Sem dúvidas, a campanha de acesso da Chapecoense, principalmente o início da temporada, deixou uma marca no futebol nacional.

Segunda camisa da Chapecoense usada na campanha de 2013 (Foto: Seu Lance!)

🔰 TIME: Chapecoense

📆 TEMPORADA: 2013

🔢 NÚMERO: 10

Campanha histórica de acesso da Chapecoense

O início de temporada da Chapecoense foi marcado por uma sequência de 9 jogos de invencibilidade, com sete vitórias e duas empates. O tropeço veio, na 11ª rodada da Série B de 2013, em derrota por 3 a 1 contra o Ceará.

A campanha, que garantiu a permanência da Chapecoense no G4 da Série B do Brasileirão durante todo o ano, também teve final glorioso. Os últimos 14 jogos foram sem derrotas para o Verdão do Oeste, que venceu seis e empatou oito das oportunidades. A sequência da Chape foi a maior do Campeonato.

Ao todo, a Chapecoense conquistou 20 vitórias, 12 empates e seis derrotas pela Série B do Brasileirão. As partidas empatadas foram uma das grandes causas da perda do título para o Palmeiras, que finalizou a temporada de 2013 com 24 vitórias, 7 empates e 7 derrotas.

Além da campanha do Verdão do Oeste, o atacante Bruno Rangel foi um dos destaques da Série B do Brasileirão de 2013, que assumiu o comando da equipe para o acesso inédito. Com 31 gols, o jogador foi o grande artilheiro da Chapecoense e do Campeonato.

