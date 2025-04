Ex-apresentadora da Globo revela clube do coração

A apresentadora Bárbara Coelho revelou na última terça-feira (15) o clube do coração. Anteriormente na Globo, a comunicadora hoje faz parte do plantel de jornalistas da Cazé TV, do Youtube. Em entrevista ao podcast "Charla", ela contou que é torcedora fanática do Fluminense.

Nascida no Espírito Santos, a comunicadora explicou o amor pelo Tricolor e relevou que ia escondida dos pais para os jogos do time durante a adolescência. O hábito continuou durou a vida a adulta. Só que desta vez, ela escondia dos telespectadores.

- Comecei a falar agora (o time). Coloquei na minha cabeça que era Fluminense desde a adolescência por causa de uma namorada do meu irmão. Ela fez um papel que a família não fez (risos), me vendeu o ser tricolor. Minha mãe era Vasco, meu pai Botafogo e meu irmão Fluminense - iniciou a jornalista, antes de revelar as loucuras que fez pelo clube.

- Ainda na adolescência, descobri uma excursão que ia para o Rio de Janeiro. Era bate e volta. Ia escondida da minha mãe. Falava que ia para uma casa de uma amiga. Eu estava no Fluminense x São Paulo, da Libertadores de 2008. Fui em todos os jogos daquele ano. Em 2013, também acompanhei a trajetória do clube na Libertadores. Ia escondido. Minha torcida nunca divulgou um vídeo meu - concluiu.

Bárbara Coelho assumiu publicamente ser torcedora do Fluminense (Foto: Reprodução / Instagram)

Saída da Globo

A apresentadora, que comandava o "Esporte Espetacular", pediu demissão da Globo em março deste ano. Bárbara deixou a emissora carioca para acertar com a "CazéTV", canal do influenciador Casimiro Miguel.

A decisão da comunicadora partiu pelo desejo de embarcar em projetos pessoais, além de realizar eventos corporativos. A Globo ainda tentou manter a profissional, mas sem sucesso.

A apresentadora trabalhava na emissora desde 2013. No início, Bárbara participava apenas das transmissões do SporTV, onde comandou o Tá na Área. A primeira oportunidade da jornalista na TV aberta aconteceu em 2018, na "Central da Copa", ao lado de Tiago Leifert e Caio Ribeiro. Em dezembro do mesmo ano, Bárbara assumiu o comando do "Esporte Espetacular no lugar" de Fernanda Gentil.