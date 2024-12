Skatista de 6 anos chora ao realizar manobra, e cena emociona; veja

A pequena Chika, de 6 anos, viralizou nas redes sociais após realizar uma manobra de skate. A atleta mirim chorou ao acertar o movimento, reação que emocionou os usuários na internet. O vídeo foi compartilhado pelo perfil "Good Morning America", que conta com 3,8 milhões de seguidores no Instagram.

continua após a publicidade

➡️ Retrospectiva 2024: a fortuna que Rayssa Leal acumulou neste ano

— Depois de praticar todos os dias durante meses, Chika, de 6 anos, conseguiu finalmente o seu primeiro flip. Depois, vieram as lágrimas — escreveu a página.

Quem é Chika?

Filha de japoneses, Chika é uma menina que mora na Califórnia, estado no oeste dos Estados Unidos. Apaixonada por skate, ela tem um perfil de 33 mil seguidores no Instagram, com contas profissionais administradas pelos pais também no TikTok e no YouTube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fenômeno olímpico

O sucesso do país nos Jogos de Tóquio 2020, com nada menos que cinco medalhas (três de ouro, duas de pata e uma de bronze) fez com que o skate saísse do gueto esportivo para as primeiras páginas dos jornais. Assim, um fenômeno particular aconteceu no Japão: uma invasão feminina no esporte.

No ranking mundial feminino do skate street, somente Rayssa Leal (número 3 do mundo) não é japonesa. No skate park, três das cinco primeiras são japonesas.

continua após a publicidade