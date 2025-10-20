Globo bate recorde de audiência com vitória do Flamengo sobre o Palmeiras

O Flamengo venceu o Palmerias por 3 a 2, no último domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A emissora Globo foi a responsável por transmitir o confronto na TV aberta, e o evento gerou quebra de recorde de audiência para o canal na atual edição do torneio nacional.

Com bola rolando, de 16h às 18h01, o jogo teve média de 33 pontos e 51% de participação, maior média de audiência em exibições da competição desde novembro de 2023. Além disso, ficou 50% acima da média do Brasileirão na praça em 2025.

Para completar, o ‘Bora Pro Jogo’, que abriu a transmissão, fez 17 pontos e 29% de share, recorde na Cidade Maravilhosa. Desde a estreia do programa, os números do último domingo (19) representaram um aumento de +30% em relação à média.

Já em São Paulo, a transmissão da partida marcou 22 pontos e 37% de participação. O resultado igualou a melhor marca do torneio este ano e com um crescimento de +29% em relação à média do campeonato na praça em 2025.

Flamengo x Palmeiras

O clube carioca aproveitou a vantagem de jogar dentro de casa o confronto para garantir mais três pontos na tabela de classificação. O resultado foi ótimo para a equipe de Filipe Luís, que igualou o número de pontos do rival alviverde na briga pelo título do Brasileirão.

Após a partida, ambas as equipes terminaram a 29ª rodada com 61 pontos. Contudo, o Palmeiras ainda detém o topo da tabela por conta de ser a equipe com o maior número de vitórias na temporada.