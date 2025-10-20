Flamengo inicia preparação para enfrentar o Racing; Léo Ortiz realiza fisioterapia

O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (20), às 9h30 (de Brasília), para iniciar a preparação para o confronto contra o Racing. As equipes se enfrantam na quarta, no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Para esse confronto, o técnico Filipe Luís deve contar com a ausência de Léo Ortiz, lesionado.

Pedro mantém grande fase no Flamengo, e Filipe Luís vê atacante com credencial para a Copa de 2026

No Ninho do Urubu, os jogadores que estiveram em campo na vitória por 3 a 2 do Palmeiras realizaram atividades na parte interna do centro de treinamento, com trabalhos regenerativos. Por outro lado, aqueles que ficaram no banco foram para o campo.

O técnico Filipe Luís terá apenas um treino com o grupo completo para o jogo de ida contra o Racing. A atividade será na terça-feira, às 15h30. Será nela que o treinador definirá o time titular, que deve contar com uma alteração na defesa.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Léo Ortiz é dúvida para o Flamengo x Racing

Um dos pilares na equipe de Filipe Luís, Léo Ortiz sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito contra o Palmeiras. O zagueiro precisou deixar o Maracanã de muletas, ainda durante a partida, para realizar exame de imagem, que constatou o problema.

— Substituído ainda no primeiro tempo de Flamengo 3 x 2 Palmeiras, o zagueiro Léo Ortiz logo foi encaminhado para o hospital, onde realizou exames de radiografia e ressonância magnética. O resultado não apontou fratura, apenas um estiramento do ligamento no tornozelo direito. O atleta já iniciou o tratamento com o Departamento Médico do Flamengo — disse o Flamengo em nota.

Nesta segunda-feira, o defensor chegou ao Ninho do Urubu caminhando normalmente, sem limitações. Ele fez atividades com a fisioterapia. É verdade, sim, que Ortiz tem chance de ser relacionado para a partida de quarta-feira. No entanto, o atleta só irá para o jogo se tiver condições. Ou seja, caso fique fora, deve voltar a ficar à disposição para o jogo de volta, na Argentina, no dia 29 de outubro.

Léo Ortiz recebe antedimento médico no gramado do Maracanã (Foto: Reprodução)

Caso Léo Ortiz não seja relacionado para o primeiro jogo contra o Racing, Danilo deve formar dupla com Léo Pereira na defesa.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real