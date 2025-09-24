Ge TV supera Cazé TV na última rodada do Brasileirão; veja números

No final de semana, a GE TV vai flagrar a audiência em relação ao CazéTV com as transmissões da 24ª rodada do Brasileiro . A marca foi registrada durante a transmissão de Cruzeiro x Red Bull Bragantino, no último domingo (21). Durante o clássico entre Flamengo e Vasco, o canal recebe 527 mil pessoas na mídia. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo.

Na próxima rodada, a Cazé TV pretende mudar esse cenário. Enquanto a emissora transmite a partida entre Corinthians x Flamengo, no próximo domingo (28), às 20h30, junto com a Record, a GE TV fica com a transmissão de Bahia x Palmeiras, às 16h.

O Premiere também foi líder de audiência na TV por assinatura, no horário do clássico do Maracanã. No entanto, a partida que contou com maior audiência do modelo pago nesta rodada, foi o confronto entre Palmeiras e Fortaleza.

Após as 24 rodadas do Brasileirão, a Globo alcançou mais de 131 milhões de pessoas, com as transmissões em todas as suas plataformas (TV Globo, Sportv, Premiere e GE TV).

Globo bate recorde de audiência no Brasileirão

A última gravação do fim de semana garantiu à Globo os maiores índices de audiência desde o início do Brasil. Com as transmissões de Flamengo x Vasco, Internacional x Grêmio e Sport x Corinthians, 21 pontos de mídia estão registrados no PNT (Painel Nacional de Televisão). Este foi o maior índice registrado desde 4 de dezembro de 2024.

