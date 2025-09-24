Eliminação do Fluminense na Sul-Americana faz SBT bater concorrente

A eliminação do Fluminense nas quartas de final da Sul-Americana para o Lanús, rendeu grandes números de audiência para o SBT. Com transmissão exclusiva na TV aberta, a emissora alcançou mais de 5,4 milhões de pessoas por minuto em todo o Brasil. Além de ficar na segunda colocação geral no PNT (Programa Nacional de Televisão) no Rio de Janeiro, Belém, Manaus, Fortaleza, Vitória, Distrito Federal, Curitiba, Belo Horizonte e Recife.

Com a transmissão da partida, o SBT alcançou a marca de 6,3 pontos de média e 7,2 pontos de pico no PNT. No mesmo horário, a Record ficou na terceira colocação com 5 pontos de média.

No Rio de Janeiro, a emissora garantiu o segundo lugar com ampla vantagem para o terceiro, ao marcar 10,5 pontos de média e 12,5 pontos de pico. A record registrou apenas 5,5 pontos na média.

Em outros estados a vantagem também alarmante: Belém (8,6 x 3,8), Manaus (7,4 x 3,9), Fortaleza (6,9 x 3,6), Vitória (6,7 x 5,7), Distrito Federal (6,2 x 4,8), Curitiba (5,1 x 4,5), Belo Horizonte (5,0 x 4,6) e Recife (4,0 x 3,5).

O torcedor acompanhou a eliminação do Fluminense para o Lanús, no Maracanã, com narração de Tiago Leifert e comentários de Mauro Beting, no SBT. Após perder o jogo de ida, o empate diante da equipe argentina sacramentou a trajetória do Tricolor nesta Sul-Americana.

Fluminense x Lanús

Precisando reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Fluminense recebeu o Lanús no Marcanã com a esperança de avançar às semifinais da Sul-Americana. A equipe chegou a igualar a vantagem com um belíssimo gol de Canobbio, ainda na primeira etapa. No entanto, após os argentinos reagiram e chegaram ao empate com um gol de Aquino.

Após a partida, o técnico Renato Gaúcho pegou todo mundo de surpresa e pediu demissão. Com o resultado, o Tricolor se despediu da competição internacional e volta a focar na disputa do Campeonato Brasileiro. Na 8ª posição com 31 pontos somados, a equipe também segue viva na disputa da Copa do Brasil. Em dezembro, o Fluminense define a classificação para as finais da competição contra o Vasco.