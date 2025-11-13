GE TV alcança marca impressionante nos dois primeiro meses no ar; confira

No último dia 4 de novembro, a GE TV completou dois meses de existência. Durante esse período, o novo canal de streaming do Grupo Globo alcançou mais de 23,5 milhões de espectadores. Desde sua estreia na programação nacional, já foram registradas mais de 1,2 bilhões de visualizações em conteúdos de todas as plataformas.

Segundo dados divulgados pela Kantar Ibope, o novo canal registrou um aumento de 80%, em relação ao primeiro mês de exibição. Nas redes sociais, os perfis no Youtube, Instagram e Tik Tok somam mais de 12 milhões de seguidores, o que representa um crescimento de 26% em comparação com o primeiro mês.

Só no Youtube, a GE TV passou da marca de 10 milhões de inscritos, sendo 62% deste público com idade de até 34 anos. Em comparação entre o mês de estreia e o mês passado, o crescimento foi de 11%. Além disso, mais de 128 milhões de visualizações foram registradas nas lives.

A transmissão com maior engajamento foi a classificação do Flamengo contra o Racing, pela Libertadores, no dia 29 de outubro, que registrou 16 milhões de visualizações, de acordo com os dados da YouTube Analytics.

GE TV também registra crescimento nas redes sociais

Os números também impressionam nas redes sociais. Em relação ao primeiro mês, o perfil do Tik Tok cresceu 74%, em relação ao número de seguidores. Dentre eles, 70% desse público é formado por jovens de até 34 anos.

No instagram, a página da GE TV registrou um aumento de 56%, desde sua estreia nas plataformas digitais. Além disso, no Globoplay os consumidores até 34 anos representam 44% do alcance do canal na plataforma, mesmo índice obtido nos primeiros 30 dias.