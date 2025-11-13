O Papa Leão XIV foi presenteado com uma camisa oficial do Fluminense durante a visita do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao Vaticano, na quarta-feira (12). O gesto foi uma iniciativa do presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado, torcedor declarado do Tricolor, que também entregou ao pontífice o livro "Vamos Tricolores – A Conquista da América", que relembra o título da Libertadores de 2023.

A camisa entregue ao Papa trazia o nome "Leão XIV" e o número 14, usado por Germán Cano, ídolo recente da torcida. A iniciativa partiu do presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, Carlos Caiado, torcedor ilustre do clube. Caiado solicitou a camisa ao clube, que atendeu o pedido. Durante o encontro, Eduardo Paes, vascaíno, convidou o pontífice para participar da celebração dos 100 anos do Cristo Redentor, em 2031.

— Ontem tive a honra de ser recebido por Sua Santidade, o Papa Leão XIV, no Vaticano. Como católico, vivi um momento de profunda emoção e significado espiritual ao estar ao lado do Santo Padre, líder maior da Igreja que professo e referência inspiradora de fé, humildade e compromisso com a dignidade humana. Tive a oportunidade de convidá-lo para estar no Rio de Janeiro em 2031 por ocasião da celebração do centenário do Cristo Redentor no Corcovado. Além disso, pude entregar as chaves da nossa cidade para que sua santidade pudesse abençoá-la — escreveu Eduardo Paes.

Relação do Fluminense com Papa

A relação entre o Fluminense e o Vaticano não é nova. Em 1980, o Papa João Paulo II recebeu uma camisa do clube durante sua visita ao Brasil. Desde então, o pontífice foi adotado como padroeiro do Fluminense, e o cântico "A bênção, João de Deus" passou a ser cantada nas arquibancadas.